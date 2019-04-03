"Дал шанс брату": Пидручный рассказал, почему Бе разозлился на Украину

Лидер украинской сборной Дмитрий Пидручный довольно сенсационно выиграл пасьют на чемпионате мира в Эстерсунде, опередив нынешнего лучшего биатлониста планеты - Йоханнеса Бе.

Бе проиграл в честной борьбе, на последней стрельбе допустив сразу три промаха, но после гонки не смог удержаться от довольно резких комментариев. Однако сам Пидручный прекрасно понимает своего конкурента и в интервью OBOZREVATEL рассказывает, благодаря чему победил именитого норвежца.

"У Йоханнеса были свои задумки на гонку, но что-то пошло не так. Психология, плохая форма для стойки или что-то конкретно со стрельбой - трудно сказать. Обижаться за его слова? Йоханнеса тоже можно понять - у биатлониста такого уровня всегда максимальные амбиции и большая ответственность. А здесь идешь с минутой запаса, но на финише проиграешь. Конечно, это больше похоже на "отдал победу", но на самом деле нет. На последней стрельбе при ошибках Бе сразу несколько человек могли сделать рывок и побороться за золото - Йоханнес дал шанс всем преследователям, в том числе и брату. Но этим шансом воспользовался только я", - говорит Пидручный.

Йоханесс Бе (слева), Дмитрий Пидручный (в центре) и француз Кантен Фийон-Майе

В прошедшем сезоне Йоханнес Бе был безоговорочным лидером общего зачета, еще задолго до последнего этапа убив всю интригу в борьбе за Большой хрустальный глобус. Однако Подручный также видит в этом и недостаточную силу конкурентов, которые не смогли бросить Бе вызов "на длинной дистанции".

"Йоханнес сейчас действительно очень сильный, тут без вопросов. Но в этом сезоне у него не было достойных соперников, которые могли бы похвастаться стабильной конкуренцией. Так, на отдельных этапах ему бросали вызов и побеждали его, но в течение всего сезона никто долго не мог тягаться с ним. В прошлом сезоне это хорошо делал Мартен Фуркад, они были почти наравне, и судьба глобуса решалась фактически до последнего. Однако сейчас Фуркад вообще провалил сезон и стал "середнячком", и Йоханнес доминировал сам", - считает Дмитрий.

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В прошедшем сезоне Йоханнес Бе установил абсолютное лидерство - кроме Большого хрустального глобуса норвежец выиграл также Малые хрустальные глобусы во всех дисциплинах.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Йоханнес Бе установил исторический финансовый рекорд в истории Кубка мира.

Полное интервью Дмитрия Пидручного OBOZREVATEL ожидайте на нашем сайте чуть позже

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