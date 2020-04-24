"Что вы от него хотите?" Пидручный вступился за российского допингиста
Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный вступился за россиянина Александра Логинова, который продолжает выступления, несмотря на то, что ранее попался на допинге.
Наш чемпион мира считает травлю Логинова необоснованной, и призвал к внесению изменений в регламенты.
"Ситуация с Логиновым– это было уже слишком. Если вы хотите, чтобы конкретно Логинов или любой другой спортсмен, которого ловили на допинге, уже не выступали – измените правила, наказание за разные виды допинга. Допустил он ошибку или это была система допинга в России – это неважно сейчас. Но давить во время соревнований... Было видно, что это намеренная психологическая давка. Я не защищаю конкретно его или допингистов – я тоже против этого, но есть правила, и мы должны их придерживаться. Если он выступает, то отбыл свое наказание – что вы от него хотите?" – цитирует Пидручного Tribuna.com.
Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Пидручный раскритиковал украинские власти из-за ситуации с выдачей квартиры после его победы на чемпионате мира по биатлону 2019 года.