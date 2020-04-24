"Что вы от него хотите?" Пидручный вступился за российского допингиста

Александр Чеканов Биатлон 22:31, 24.04.2020

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный вступился за россиянина Александра Логинова, который продолжает выступления, несмотря на то, что ранее попался на допинге.

Наш чемпион мира считает травлю Логинова необоснованной, и призвал к внесению изменений в регламенты.

Дмитрий Пидручный

"Ситуация с Логиновым– это было уже слишком. Если вы хотите, чтобы конкретно Логинов или любой другой спортсмен, которого ловили на допинге, уже не выступали – измените правила, наказание за разные виды допинга. Допустил он ошибку или это была система допинга в России – это неважно сейчас. Но давить во время соревнований... Было видно, что это намеренная психологическая давка. Я не защищаю конкретно его или допингистов – я тоже против этого, но есть правила, и мы должны их придерживаться. Если он выступает, то отбыл свое наказание – что вы от него хотите?" – цитирует Пидручного Tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дмитрий Пидручный раскритиковал украинские власти из-за ситуации с выдачей квартиры после его победы на чемпионате мира по биатлону 2019 года.

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