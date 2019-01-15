Чешские биатлонисты поставили на место российского допингиста

Чешские биатлонисты Ондржей Моравец и Михал Крчмарж негативно высказались о возвращении Александра Логинова в большой спорт.
Россиянин был дисквалифицирован за употребление запрещенных препаратов.
"Я даже не собираюсь с ним здороваться", - заявил Моравец в интервью iDNES.
Ондржей Моравец
biathlon.com.ua / Kostya Klymenko
Крчмарж раскритиковал россиянина за то, что он никак не прокомментировал допинговый скандал.
"Такому человеку будет трудно завоевать уважение. Дело не в том, что он русский. Я даже не думаю об этом. Проблема в том, что он употреблял допинг, а теперь молчит об этом. Даже ничего не сказал, не объяснил. Как будто ничего не произошло", - возмутился чешский чемпион мира.
Александр Логинов
Как сообщал OBOZREVATEL:
Александр Логинов добыл "серебро" спринта на этапе Кубка мира в чешском Нове Место, а также стал лучшим в спринтерской гонке в Оберхофе.
Также мужская сборная России по биатлону добыла "золото" в мужской эстафете в немецком Оберхофе.
Норвежские биатлонисты негативно высказались о возвращении отбывшего дисквалификацию Александра Логинова в профессиональный спорт.
Легендарный биатлонист Мартен Фуркад назвал позором победу Александра Логинова в мужском спринте.
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