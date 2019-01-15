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Чешские биатлонисты поставили на место российского допингиста

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Чешские биатлонисты Ондржей Моравец и Михал Крчмарж негативно высказались о возвращении Александра Логинова в большой спорт.

Россиянин был дисквалифицирован за употребление запрещенных препаратов.

"Я даже не собираюсь с ним здороваться", - заявил Моравец в интервью iDNES.

Ондржей Моравец

Ондржей Моравец

biathlon.com.ua / Kostya Klymenko

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Крчмарж раскритиковал россиянина за то, что он никак не прокомментировал допинговый скандал.

"Такому человеку будет трудно завоевать уважение. Дело не в том, что он русский. Я даже не думаю об этом. Проблема в том, что он употреблял допинг, а теперь молчит об этом. Даже ничего не сказал, не объяснил. Как будто ничего не произошло", - возмутился чешский чемпион мира.

Александр Логинов

Александр Логинов

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Тема
Кубок мира по биатлону
Персоны
Александр ЛогиновОндржей Моравец
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