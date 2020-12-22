Чемпионка Украины по биатлону поборола рак и забеременела

Двукратная чемпионка Украины по биатлону в смешанной эстафете Марьяна Брыкайло находится на 14-й неделе беременности и ожидает рождения дочери, сообщает tribuna.com.

26 ноября 2020 года участница юниорских чемпионатов мира по биатлону вышла замуж.

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Как сообщал OBOZREVATEL, после юниорского чемпионата мира-2018 у Марьяны резко ухудшилось самочувствие. 22-летняя спортсменка отправилась на обследование в Чехию, где ей был установлен диагноз: рак шейки матки второй стадии.

Биатлонистка завершила спортивную карьеру и вплотную занялась лечением, которое принесло свои результаты. Основную операцию Марьяне сделали в Чехии, потом еще одну в Украине.