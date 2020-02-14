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14 февраля • обновлено в 15:12
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Чемпионат мира по биатлону: онлайн-трансляция женского спринта

1.4т
Читать материал на украинском

После открытия смешанной эстафетой на чемпионате мира по биатлону начинаются настоящие индивидуальные батлы, первым из которых будет женский спринт.

Большая часть женской сборной Украины готовилась начинать ЧМ именно со спринта, и только Юлия Джима будет стартовать сегодня после участия в смешанной эстафете. Сестры Семеренко, а также Елена Пидгрушная выйдут на спринт с полными запасами сил и обновленной готовностью, настраиваясь выжать из гонки максимум.

Юлия Джима

Юлия Джима

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию женского спринта, который начнется в 15:45 по киевскому времени.

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Антхольц-Антерсельва (Италия). Sudtirol Arena Alto Adige

15:45. Спринт. 7,5 км

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Гонка еще не началась

45 МИНУТ ДО ГОНКИ! Приветствуем всех любителей биатлона, кто соскучился за спринтами и прсото за классным биатлоном! Мы на чемпионате мира, и сегодня в фокусе - женский спринт, а для нас в первую очередь - женская сборная Украины!

Чемпионат мира по биатлону: онлайн-трансляция женского спринта

ГДЕ СМОТРЕТЬ

За гонками чемпионата мира в Украине можно наблюдать в эфире телеканала "UA:Перший", а также по трансляциям в интернете на цифровой платформе "UA:Бiатлон" в HD-качестве. Кроме этого ЧМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".

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Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
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