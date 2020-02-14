Чемпионат мира по биатлону: онлайн-трансляция женского спринта

После открытия смешанной эстафетой на чемпионате мира по биатлону начинаются настоящие индивидуальные батлы, первым из которых будет женский спринт.

Большая часть женской сборной Украины готовилась начинать ЧМ именно со спринта, и только Юлия Джима будет стартовать сегодня после участия в смешанной эстафете. Сестры Семеренко, а также Елена Пидгрушная выйдут на спринт с полными запасами сил и обновленной готовностью, настраиваясь выжать из гонки максимум.

Юлия Джима

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию женского спринта, который начнется в 15:45 по киевскому времени.

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Антхольц-Антерсельва (Италия). Sudtirol Arena Alto Adige

15:45. Спринт. 7,5 км

____________________________________________________

Гонка еще не началась

45 МИНУТ ДО ГОНКИ! Приветствуем всех любителей биатлона, кто соскучился за спринтами и прсото за классным биатлоном! Мы на чемпионате мира, и сегодня в фокусе - женский спринт, а для нас в первую очередь - женская сборная Украины!

ГДЕ СМОТРЕТЬ

За гонками чемпионата мира в Украине можно наблюдать в эфире телеканала "UA:Перший", а также по трансляциям в интернете на цифровой платформе "UA:Бiатлон" в HD-качестве. Кроме этого ЧМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".

Самые красивые девушки у нас в Instagram!