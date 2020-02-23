Чемпионат мира по биатлону вышел на финишную прямую, прощаясь с болельщиками сегодня, 23 февраля, двумя масс-стартами. Первым из них в Антхольце станет женская гонка.

В масс-старте привычно стартуют 30 лучших биатлонистов на сегодняшний день, из-за чего гонка считается изюминкой турнира с борьбой "лучших из лучших". Но Украина в этом числе представлена только одной биатлонисткой – Еленой Пидгрушной, которая выйдет на трассу под 22-м стартовым номером (еще в масс-старт имела все шансы попасть Юлия Джима, но из-за неудачной индивидуальной гонки недобрала очков для попадания в 30-ку).

Елена Пидгрушная Фото Александра Глывинского

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию женского масс-старта, который начнется в 13:30 по киевскому времени.

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КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Антхольц-Антерсельва (Италия). Sudtirol Arena Alto Adige

13:30. Масс-старт 12,5 км (женщины)

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

За гонками чемпионата мира в Украине можно наблюдать в эфире телеканала "UA:Перший", а также по трансляциям в интернете на цифровой платформе "UA:Бiатлон" в HD-качестве. Кроме этого ЧМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".

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