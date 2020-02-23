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23 февраля • обновлено в 12:38
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Чемпионат мира по биатлону: онлайн-трансляция женского масс-старта

1.6т
Читать материал на украинском

Чемпионат мира по биатлону вышел на финишную прямую, прощаясь с болельщиками сегодня, 23 февраля, двумя масс-стартами. Первым из них в Антхольце станет женская гонка.

В масс-старте привычно стартуют 30 лучших биатлонистов на сегодняшний день, из-за чего гонка считается изюминкой турнира с борьбой "лучших из лучших". Но Украина в этом числе представлена только одной биатлонисткой – Еленой Пидгрушной, которая выйдет на трассу под 22-м стартовым номером (еще в масс-старт имела все шансы попасть Юлия Джима, но из-за неудачной индивидуальной гонки недобрала очков для попадания в 30-ку).

Елена Пидгрушная

Елена Пидгрушная

Фото Александра Глывинского

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию женского масс-старта, который начнется в 13:30 по киевскому времени.

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Антхольц-Антерсельва (Италия). Sudtirol Arena Alto Adige

13:30. Масс-старт 12,5 км (женщины)

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

За гонками чемпионата мира в Украине можно наблюдать в эфире телеканала "UA:Перший", а также по трансляциям в интернете на цифровой платформе "UA:Бiатлон" в HD-качестве. Кроме этого ЧМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".

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Читайте все новости по теме "чемпионат мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Олекса Витер
Темы
чемпионат мира по биатлону Биатлон
Персона
Елена Пидгрушная
Место
Италия Антхольц
Тег
Сборная Украины по биатлону
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