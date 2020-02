Чемпионат мира по биатлону: онлайн-трансляция смешанной эстафеты

После месячной паузы большой биатлон снова оживает, сразу открывая чемпионат мира смешанной эстафетой, которая пройдет сегодня, 13 февраля, в итальянском Антхольце.

За время продолжительной паузы почти все представители биатлонной элиты успели восстановиться и хорошо подготовиться к ЧМ, с особым рвением ожидая старта чемпионата. Биатлон высокого класса гарантирован - лучшие четверки всех стран на свежие ноги поборются не только за первые медали ЧМ, но и за важные очки в зачет Кубка наций!

Украина в смешанной эстафете стартует под довольно "поздним", 24-м номером. Нашу команду представляет четверка из Анастасии Меркушиной (1-й этап), Юлии Джимы (2), Артема Примы (3) и Дмитрия Пидручного (4). OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию смешанной эстафеты, которая начнется в 15:15 по киевскому времени.

Антхольц-Антерсельва (Италия). Sudtirol Arena Alto Adige

15:15. Смешанная эстафета. 4х6 км

____________________________________________________

Гонка еще не началась

1 ЧАС ДО ГОНКИ. Отличная погода, лучшая готовность и замечательное настроение - что еще нужно в день старта чемпионата мира?

Everything is ready for #antholz2020 And you? 🔥 Do like @lisa_vittozzi and set your ⌚️ to 14:45CET as that's when the mixed relay will start tomorrow! pic.twitter.com/WjRKjUhar7