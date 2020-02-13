Главная Новости
13 февраля • обновлено в 14:47
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости биатлона

Чемпионат мира по биатлону: онлайн-трансляция смешанной эстафеты

1.5т
Читать материал на украинском

После месячной паузы большой биатлон снова оживает, сразу открывая чемпионат мира смешанной эстафетой, которая пройдет сегодня, 13 февраля, в итальянском Антхольце.

За время продолжительной паузы почти все представители биатлонной элиты успели восстановиться и хорошо подготовиться к ЧМ, с особым рвением ожидая старта чемпионата. Биатлон высокого класса гарантирован - лучшие четверки всех стран на свежие ноги поборются не только за первые медали ЧМ, но и за важные очки в зачет Кубка наций!

Сборная Украины настраивается побороться за медали в смешанной эстафете

Сборная Украины настраивается побороться за медали в смешанной эстафете

Украина в смешанной эстафете стартует под довольно "поздним", 24-м номером. Нашу команду представляет четверка из Анастасии Меркушиной (1-й этап), Юлии Джимы (2), Артема Примы (3) и Дмитрия Пидручного (4). OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию смешанной эстафеты, которая начнется в 15:15 по киевскому времени.

Новости
Украина стартует на ЧМ по биатлону: что нужно знать и чего ожидать от нашей сборной

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Антхольц-Антерсельва (Италия). Sudtirol Arena Alto Adige

15:15. Смешанная эстафета. 4х6 км

____________________________________________________

Гонка еще не началась

1 ЧАС ДО ГОНКИ. Отличная погода, лучшая готовность и замечательное настроение - что еще нужно в день старта чемпионата мира?

ГДЕ СМОТРЕТЬ

За гонками чемпионата мира в Украине можно наблюдать в эфире телеканала "UA:Перший", а также по трансляциям в интернете на цифровой платформе "UA:Бiатлон" в HD-качестве. Кроме этого ЧМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".

Узнай результаты матчей Лиги чемпионов у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "чемпионат мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
чемпионат мира по биатлону Биатлон
Персоны
Елена Пидгрушная Анастасия Меркушина Дмитрий Пидручный Артем Прима
Тег
Сборная Украины по биатлону
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
4
Смешно
1
Интересно
3
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Вулверхэмптон
VS
Лестер
Обе забьют
1.79 Сделать ставку
Боруссия Д
VS
Айнтрахт
Айнтрахт с форой (+1.5)
1.83 Сделать ставку
Валенсия
VS
Атлетико
Валенсия не проиграет и тотал меньше 2.5
2.18 Сделать ставку
Монако
VS
Монпелье
Победа Монако
1.92 Сделать ставку
Халл Сити
VS
Суонси
Победа Суонси с форой (0)
1.70 Сделать ставку
Эйпен
VS
Гент
Победа Гента с форой (-1)
1.88 Сделать ставку
Вероника Кудерметова
VS
Кики Бертенс
Победа Кики Бертенс со счетом 2:0
1.81 Сделать ставку
Донна Векич
VS
Екатерина Александрова
Победа Екатерины Александровой с форой в -1,5 гейма
1.89 Сделать ставку
Элисон ван Эйтванк
VS
Петра Квитова
Победа Петры Квитовой со счетом 2:0
1.71 Сделать ставку
Кайл Эдмунд
VS
Доминик Кепфер
Победа Кайла Эдмунда с форой в -2,5 гейма
1.75 Сделать ставку