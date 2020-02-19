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19 февраля • обновлено в 13:59
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Чемпионат мира по биатлону: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки

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На следующий день после женской индивидуальной гонки эту же дисциплину чемпионата мира по биатлону выполняют и мужчины, готовясь 19 февраля преодолеть 20 км по трассе Антхольца.

На фоне небольшой усталости после первой половины ЧМ биатлонисты настраиваются на самую длинную дистанцию на турнире - 20 км (с четырьмя огневыми рубежами). Поэтому мужская "индивидуалка" наверняка в первую очередь выйдет спокойным стратегическим боем, нежели жарким противостоянием фаворитов. Кто-то наверняка будет экономить силы на предстоящие эстафеты, а кто-то, как лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный, специально пропустит гонку, чтобы получше восстановиться от повреждения с прицелом на следующие старты.

Мартен Фуркад по-прежнему остается одним из фаворитов гонок ЧМ

Мартен Фуркад по-прежнему остается одним из фаворитов гонок ЧМ

Без Пидручного от Украины в индивидуальной гонке побежит четыре участника - Сергей Семенов (8 стартовый номер), Артем Прима (17), Руслан Ткаленко (65) и Антон Дудченко (90). OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию мужской индивидуальной гонки, которая начнется в 15:15 по киевскому времени.

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Триллер Вирер! Чемпионат мира по биатлону: все подробности и результаты женской индивидуальной гонки

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Антхольц-Антерсельва (Италия). Sudtirol Arena Alto Adige

15:15. Индивидуальная гонка (мужчины). 20 км

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

За гонками чемпионата мира в Украине можно наблюдать в эфире телеканала "UA:Перший", а также по трансляциям в интернете на цифровой платформе "UA:Бiатлон" в HD-качестве. Кроме этого ЧМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".

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Читайте все новости по теме "чемпионат мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Олекса Витер
Темы
чемпионат мира по биатлону Биатлон
Персоны
Руслан Ткаленко Сергей Семенов Дмитрий Пидручный Артем Прима
Место
Италия Антхольц
Тег
Сборная Украины по биатлону
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