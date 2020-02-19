Чемпионат мира по биатлону: онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки

На следующий день после женской индивидуальной гонки эту же дисциплину чемпионата мира по биатлону выполняют и мужчины, готовясь 19 февраля преодолеть 20 км по трассе Антхольца.

На фоне небольшой усталости после первой половины ЧМ биатлонисты настраиваются на самую длинную дистанцию на турнире - 20 км (с четырьмя огневыми рубежами). Поэтому мужская "индивидуалка" наверняка в первую очередь выйдет спокойным стратегическим боем, нежели жарким противостоянием фаворитов. Кто-то наверняка будет экономить силы на предстоящие эстафеты, а кто-то, как лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный, специально пропустит гонку, чтобы получше восстановиться от повреждения с прицелом на следующие старты.

Мартен Фуркад по-прежнему остается одним из фаворитов гонок ЧМ

Без Пидручного от Украины в индивидуальной гонке побежит четыре участника - Сергей Семенов (8 стартовый номер), Артем Прима (17), Руслан Ткаленко (65) и Антон Дудченко (90). OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию мужской индивидуальной гонки, которая начнется в 15:15 по киевскому времени.

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Антхольц-Антерсельва (Италия). Sudtirol Arena Alto Adige

15:15. Индивидуальная гонка (мужчины). 20 км

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

За гонками чемпионата мира в Украине можно наблюдать в эфире телеканала "UA:Перший", а также по трансляциям в интернете на цифровой платформе "UA:Бiатлон" в HD-качестве. Кроме этого ЧМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".

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