Главная Новости
22 февраля • обновлено в 13:45
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости биатлона

Чемпионат мира по биатлону: онлайн-трансляция мужской эстафеты

379
Читать материал на украинском

Чемпионат мира по биатлону подходит к концу, и именно в мужской эстафете 22 февраля биатлонисты разыграют последние командные медали.

Кроме этого, мужская эстафета рассматривается украинцами как последняя надежда на медали – гонка, где мы можем действительно побороться за медаль. Дмитрий Пидручный снова в строю, у Артема Примы и Сергея Семенова было время передохнуть и провести работу над ошибками. Но истина все та же – если все сложится со стрельбой, Украине ничего не помешает добраться до пьедестала.

Артем Прима

Артем Прима

Состав сборной Украина на сегодняшнюю эстафету выглядит следующим образом – Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию мужской эстафеты, которая начнется в 15:45 по киевскому времени.

Новости
"Грязная игра": биатлонистка сборной Украины обвинила соперниц по эстафете ЧМ

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Антхольц-Антерсельва (Италия). Sudtirol Arena Alto Adige

15:45. Мужская эстафета (4х7,5 км)

____________________________________________________

Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

За гонками чемпионата мира в Украине можно наблюдать в эфире телеканала "UA:Перший", а также по трансляциям в интернете на цифровой платформе "UA:Бiатлон" в HD-качестве. Кроме этого ЧМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "чемпионат мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Олекса Витер
Темы
чемпионат мира по биатлону Биатлон
Персоны
Сергей Семенов Руслан Ткаленко Дмитрий Пидручный Артем Прима
Место
Италия Антхольц
Тег
Сборная Украины по биатлону
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Уго Умбер
VS
Йосихито Нисиока
Победа Уго Умбера с форой в -2,0 гейма
1.95 Сделать ставку
Манчестер Юнайтед
VS
Уотфорд
Победа Манчестер Юнайтед
1.62 Сделать ставку
Арсенал
VS
Эвертон
Эвертон не проиграет
1.77 Сделать ставку
Вулверхэмптон
VS
Норвич
Вулверхэмптон победит и не пропустит
2.45 Сделать ставку
Байер
VS
Аугсбург
Победа Байера с форой (-1)
1.77 Сделать ставку
Хетафе
VS
Севилья
Победа Хетафе с форой (0)
1.68 Сделать ставку
Атлетико
VS
Вильярреал
Вильярреал забьет
1.72 Сделать ставку
Юта Джаз
VS
Сан-Антонио Сперс
Победа Юты с форой в -7,5 очка
1.98 Сделать ставку
Оклахома Сити Тандер
VS
Денвер Наггетс
Победа Денвера с форой в +1,5 очка
1.90 Сделать ставку
Миннесота Тимбервулвз
VS
Бостон Селтикс
Победа Бостона с форой в -7,5 очка
1.98 Сделать ставку