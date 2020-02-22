Чемпионат мира по биатлону подходит к концу, и именно в мужской эстафете 22 февраля биатлонисты разыграют последние командные медали.

Кроме этого, мужская эстафета рассматривается украинцами как последняя надежда на медали – гонка, где мы можем действительно побороться за медаль. Дмитрий Пидручный снова в строю, у Артема Примы и Сергея Семенова было время передохнуть и провести работу над ошибками. Но истина все та же – если все сложится со стрельбой, Украине ничего не помешает добраться до пьедестала.

Артем Прима

Состав сборной Украина на сегодняшнюю эстафету выглядит следующим образом – Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко и Дмитрий Пидручный. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию мужской эстафеты, которая начнется в 15:45 по киевскому времени.

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Антхольц-Антерсельва (Италия). Sudtirol Arena Alto Adige

15:45. Мужская эстафета (4х7,5 км)

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

За гонками чемпионата мира в Украине можно наблюдать в эфире телеканала "UA:Перший", а также по трансляциям в интернете на цифровой платформе "UA:Бiатлон" в HD-качестве. Кроме этого ЧМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".

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