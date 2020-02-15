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15 февраля • обновлено в 14:00
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Чемпионат мира по биатлону: онлайн-трансляция мужского спринта

1.3т
Читать материал на украинском

ЧМ по биатлону набирает обороты, и на третий день турнира, 15 февраля, болельщиков ждет мужской спринт.

Первые гонки ЧМ вышли для Украины весьма качественными и очень интригующими, когда украинцы дважды (в эстафете и в женском спринте) взяли 4-е место, боровшись за медали до последнего. Теперь же на трассу выйдут мужчины, среди которых Дмитрий Пидручный и Артем Прима в спринтах этого сезона показывали классные результаты. И, возможно, с третьей попытки теперь кто-то из украинских биатлонистов взойдет на пьедестал?

Артем Прима

Артем Прима

Кроме Пидручного (25-й стартовый номер) и Примы (29) в сегодняшней гонке от Украины также стартуют Сергей Семенов (9), Антон Дудченко (82) и Богдан Цымбал (104). OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию мужского спринта, который начнется в 15:45 по киевскому времени.

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Антхольц-Антерсельва (Италия). Sudtirol Arena Alto Adige

15:45. Спринт (мужчины). 10 км

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

За гонками чемпионата мира в Украине можно наблюдать в эфире телеканала "UA:Перший", а также по трансляциям в интернете на цифровой платформе "UA:Бiатлон" в HD-качестве. Кроме этого ЧМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".

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Читайте все новости по теме "чемпионат мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Сухенко Максим Сухенко
Темы
чемпионат мира по биатлону Биатлон
Персоны
Сергей Семенов Дмитрий Пидручный Артем Прима
Тег
Сборная Украины по биатлону
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