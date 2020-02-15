Чемпионат мира по биатлону: онлайн-трансляция мужского спринта

ЧМ по биатлону набирает обороты, и на третий день турнира, 15 февраля, болельщиков ждет мужской спринт.

Первые гонки ЧМ вышли для Украины весьма качественными и очень интригующими, когда украинцы дважды (в эстафете и в женском спринте) взяли 4-е место, боровшись за медали до последнего. Теперь же на трассу выйдут мужчины, среди которых Дмитрий Пидручный и Артем Прима в спринтах этого сезона показывали классные результаты. И, возможно, с третьей попытки теперь кто-то из украинских биатлонистов взойдет на пьедестал?

Артем Прима

Кроме Пидручного (25-й стартовый номер) и Примы (29) в сегодняшней гонке от Украины также стартуют Сергей Семенов (9), Антон Дудченко (82) и Богдан Цымбал (104). OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию мужского спринта, который начнется в 15:45 по киевскому времени.

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

Антхольц-Антерсельва (Италия). Sudtirol Arena Alto Adige

15:45. Спринт (мужчины). 10 км

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

За гонками чемпионата мира в Украине можно наблюдать в эфире телеканала "UA:Перший", а также по трансляциям в интернете на цифровой платформе "UA:Бiатлон" в HD-качестве. Кроме этого ЧМ покажут в своей сетке российские ТК "Матч!" и "Евроспорт", а также белорусский "Беларусь 5".

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