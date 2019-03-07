"Отцепили" Фуркада! Украина совершила мини-подвиг на старте чемпионата мира по биатлону

Сборная Украины не смогла побороться за медали в смешанной эстафете на стартовавшем в шведском Эстерсунде чемпионате мира по биатлону.

Наша команда, за которую выступали Анастасия Меркушина, Дмитрий Пидручный, Вита Семеренко и Артем Прима заняла седьмое место, отстав от победителя на 2,5 минуты. При этом Пидручный совершил настоящий прорыв, отыграв на своем этапе семь позиций.

Украинцев в этой гонке подвела точность стрельбы. На восьми огневых рубежах "желто-синие" допустили 10 промахов.

Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный

Удачное начало от Анастасии Меркушиной, которая завершила свой этап четвертой, не смогли поддержать ее партнеры. Вита Семеренко и Артем Прима чудом избежали штрафных кругов, в результате чего на решающие 7,5 километров Дмитрий Пидручный отправился 14-м.

Капитан нашей команды сделал впечатляющий рывок, уже за первые 2 километра отыграв сразу четыре позиции. В итоге благодаря чистой стрельбе Дмитрий завершил гонку на седьмой позиции, не дав себя обогнать самому Мартену Фуркаду!

Победителем эстафеты стали норвежцы, которые на 13 секунд опередили немцев. "Бронзу" завоевала Италия.

Как сообщал OBOZREVATEL, словенская биатлонистка, чье имя не разглашается, едва не застрелила человека во время тренировке на чемпионате мира по биатлону.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся