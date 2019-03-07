МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 50 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости биатлона

"Отцепили" Фуркада! Украина совершила мини-подвиг на старте чемпионата мира по биатлону

Читать материал на украинском

Сборная Украины не смогла побороться за медали в смешанной эстафете на стартовавшем в шведском Эстерсунде чемпионате мира по биатлону.

Наша команда, за которую выступали Анастасия Меркушина, Дмитрий Пидручный, Вита Семеренко и Артем Прима заняла седьмое место, отстав от победителя на 2,5 минуты. При этом Пидручный совершил настоящий прорыв, отыграв на своем этапе семь позиций.

Украинцев в этой гонке подвела точность стрельбы. На восьми огневых рубежах "желто-синие" допустили 10 промахов.

Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный

Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный

Новости
Где смотреть чемпионат мира по биатлону: расписание трансляций

Удачное начало от Анастасии Меркушиной, которая завершила свой этап четвертой, не смогли поддержать ее партнеры. Вита Семеренко и Артем Прима чудом избежали штрафных кругов, в результате чего на решающие 7,5 километров Дмитрий Пидручный отправился 14-м.

Капитан нашей команды сделал впечатляющий рывок, уже за первые 2 километра отыграв сразу четыре позиции. В итоге благодаря чистой стрельбе Дмитрий завершил гонку на седьмой позиции, не дав себя обогнать самому Мартену Фуркаду!

Победителем эстафеты стали норвежцы, которые на 13 секунд опередили немцев. "Бронзу" завоевала Италия.

"Отцепили" Фуркада! Украина совершила мини-подвиг на старте чемпионата мира по биатлону

Как сообщал OBOZREVATEL, словенская биатлонистка, чье имя не разглашается, едва не застрелила человека во время тренировке на чемпионате мира по биатлону.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "чемпионат мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Тема
чемпионат мира по биатлону
Место
ШвецияЭстерсунд
Тег
Сборная Украины по биатлону
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
2
Смешно
2
Интересно
2
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги