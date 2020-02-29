На чемпионате Европы по биатлону, который в эти дни проходит в белорусских Раубичах, состоялась спринтерская гонка среди мужчин на 10 км.

Сборная Украины по биатлону biathlon.com.ua

Лучшим из украинцев стал Сергей Семенов, с одним промахом занявший 22-е место.

Остальные наши соотечественники демонстрировали ужасную скорость на трассе и финишировали за пределами третьей десятки (33). Богдан Цымбал стал 63-м, а Антон Дудченко 87-м.

Чемпионат Европы по биатлону

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по биатлону в составе Вали Семеренко, Юле Джими, Артема Примы и Дмитрия Пидручного стала победительницей в смешанной эстафете чемпионата Европы. Пидручный на финише взял флаг Украины, вызвав восторг у болельщиков.

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