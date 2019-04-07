Чемпион мира по биатлону получил офицерское звание в Нацгвардии Украины

Чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный получил в Национальной гвардии Украины офицерское звание младший лейтенант.

Дмитро #Підручний: Вчора, 5 квітня, отримав офіцерське звання молодшого лейтенанта в Національній Гвардії України! Спортсмен-офіцер💪🏻 pic.twitter.com/dvzGVIg1Ba — Биатлон Украины (@ukrbiathlon) 6 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, Пидручный 10 марта взял "золото" в индивидуальной гонке чемпионата мира, который проходил в шведском Эстерсунде . Во время торжественной церемонии награждения наш биатлонист расплакался под гимн Украины.

Ранее Дмитрий объяснил свой резкий выпад в адрес российских сервисменов украинской сборной, которых обозвал "любителями из непонятной страны".

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