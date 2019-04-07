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Чемпион мира по биатлону получил офицерское звание в Нацгвардии Украины

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Чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный получил в Национальной гвардии Украины офицерское звание младший лейтенант.

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Только Украина: Пидручный резко высказался о смене гражданства

Как сообщал OBOZREVATEL, Пидручный 10 марта взял "золото" в индивидуальной гонке чемпионата мира, который проходил в шведском Эстерсунде . Во время торжественной церемонии награждения наш биатлонист расплакался под гимн Украины.

Ранее Дмитрий объяснил свой резкий выпад в адрес российских сервисменов украинской сборной, которых обозвал "любителями из непонятной страны".

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Персона
Дмитрий Пидручный
Тег
Национальная гвардия
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