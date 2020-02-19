"Горжусь возвращением": Фуркад прокомментировал победу на чемпионате мира по биатлону

Лидер сборной Франции по биатлону Мартен Фуркад после победы в индивидуальной гонке чемпионата мира дал эксклюзивный комментарий.

Мартен Фуркад

"Я очень горжусь сегодняшним результатом и своей стратегией, избранной на эту гонку. Я показал, что еще есть порох в пороховницах. В этой гонке я постоянно фокусировался на себе: индивидуальная гонка – очень длинная, на дистанции ты не соревнуешься ни с кем рядом с собой, а только пытаешься подталкивать самого себя вперед, несмотря ни на какие болевые ощущения", – заявил француз в интервью Александру Гливинскому специально для OBOZREVATEL.

Фуркад признался, что после промаха последним выстрелом в гонке, он был очень зол на себя и поэтому финишировал недовольным.

"Однако Иоханнес Бе допустил ошибку и в конце мой промах не имел решающего значения. Но ничего не происходит просто так – все это следствие тяжелой работы – моей и моей замечательного команды (тренера и персонала). В прошлом году я был опустошен морально и никак не мог выйти на свой уровень. Однако теперь я вернулся и очень горжусь тем, что такие старые ребята, как я и Ланди (Ландертингер), с которым мы соревновались еще на юниорском чемпионате 2006 или 2007 года (не могу точно вспомнить) спорим с такими молодыми людьми, как Иоганнес", - подытожил 12-кратный чемпион мира.

Материал подготовлен при содействии торговой марки Parimatch.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем ранее на ЧМ неудовлетворительным выступлением в индивидуальной гонке отличилась женская сборная Украины по биатлону.

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