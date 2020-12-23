Брынзак: в сборную Украины вызывать больше никого не будут

Президент Федерации биатлона Украины Валерий Брынзак заявил, что состав нашей женской сборной полностью укомплектован и новичков на 5-м этапе Кубка мира в команде не предвидится.

Катерина Бех, Дарья Блашко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная и сестры Семеренко готовятся к выступлению в немецком Оберхофе.

"В женскую команду на Кубок мира больше вызывать никого не будут. Все семь девушек тренируются сейчас вместе в Обертиллиахе, у них квота заполнена максимально. А вот ребят только пять, поэтому есть возможность, чтобы к основной команде присоединились еще двое спортсменов. Кто это будет, уже сейчас понятно - это Лесюк и Тищенко", – цитирует главу ФБУ biathlon.com.ua.

По словам Брынзака после чемпионата Украины [который проходит в эти дни в Буковеле - прим. ред] спортсмены поедут домой, а уже со второго января начнут подготовительный сбор к январским этапам. Только непосредственно перед соревнованиями биатлонисты отправятся: кто на Кубок мира, а кто на Кубок IBU.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины неудачно провела 4-й этап Кубка мира в Австрии. Лучший из украинцев стал Дмитрий Пидручный с 6-м местом в спринте.

У женщин самой успешной стала Юлия Джима, финишировавшая 24-й в гонке преследования.