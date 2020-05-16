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16 мая • обновлено в 13:52
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Брынзак призвал "не делать трагедию" из-за смертей от коронавируса в Украине

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Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак считает, что тема с пандемией коронавируса в нашей стране излишне раздута.

Владимир Брынзак

Владимир Брынзак

"Есть цифры. За два месяца в Украине умерло 100 тысяч человек, из них от коронавируса – 200 человек. Достаточно включить здравый смысл, чтобы понять, что здесь что-то не так. Но все верят. Да, беречься не помешает. Мою руки, пользуюсь антисептиком. Этого достаточно. Не надо делать трагедию со смерти 200 человек на 40 миллионов населения", – цитирует Владимира Михайловича Главком.

В качестве аргумента глава украинского биатлона привел статистику.

"От алкоголизма в то же время умерло 6000. А риски, сколько будет самоубийств из-за того, что людей закрыли дома, кто-то посчитал? Люди сидят в хрущевках, в комнатах с плесенью и грибком, и не могут выйти на улицу, пройтись парком, подышать свежим воздухом и поднять иммунитет. Это нормально? Об экономических последствиях кризиса я вообще молчу. Как по мне, не было бы интернета, такой бы паники не было", – сказал Брынзак.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Брынзак рассказал, как пропагандистский канал "Russia Today" обманом записал у него интервью.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавирус
Персона
Владимир Брынзак
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