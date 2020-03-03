Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак поделился мнением о выступлении украинских биатлонистов на чемпионате Европы по биатлону, где наша сборная завоевала четыре медали.

Владимир Брынзак biathlon.com.ua

"Вы считаете, на чемпионате Европы так легко завоевать медаль? Разве там нет спортсменов основных сборных России, Беларуси, Чехии, Словакии, Болгарии, Польши? А высказывания порой такие, будто мы против пионеров каких-то боролись. На ЧЕ были серьезные соперники. Чемпионы и призеры чемпионатов мира и Олимпиад. А всем почему-то кажется, что мы должны были легко обыграть всех. Дай бог, чтобы у нас в Украине была первая команда, как у Норвегии – третья. Мы же, не имея ни одной нормальной базы, закрывающиеся спортивные школы, бесснежные зимы, отсутствие патронов для подготовки детей, думаем, что Украина – гранд в мировом биатлоне", – сказал Брынзак, которого цитирует biathlon.com.ua.

Напомним, сборная Украины стала 4-й в медальном зачете чемпионата Европы, завоевав 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская биатлонистка Валя Семеренко не смогла сдержать негативных эмоций, комментируя свое 9-е место в гонке преследования чемпионата Европы в белорусских Раубичах.

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