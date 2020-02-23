Таки есть медаль! Хотя и бронзовая, хотя и в предпоследний день турнира, но медаль – Украина не остается без наград чемпионата мира по биатлону!

На фоне предыдущих неудач многие не верили в успех женской сборной Украины. Но эстафета – гонка наших девушек, о чем помнит весь мир еще с Олимпиады 2014 в Сочи! Теперь снова – эстафета, и снова праздник на нашей улице.

OBOZREVATEL тоже там был и пиво пил и наблюдал за украинским триумфом в Антхольце!

Фактор болельщиков

Украинские болельщики, которых на заключительный уикенд чемпионата мира подъехало много – это все же особые люди. Их вера в наших спортсменов – впечатляюще непоколебимая и мотивирующая.

Несмотря на неудачи девушек в индивидуальной гонке, где и Юлия Джима, и Анастасия Меркушина имели шансы в борьбе за награды первенства, сине-желтые фаны устроили свой перформанс сразу после гонки, громко, на весь антхольцовський лес, спели "Ще не вмерла ...". Таким образом активные поклонники биатлона ярко продемонстрировали, что украинский успех не навсегда скрылся за высокими пиками Доломитов.

Украинских болельщиков в конце ЧМ становится все больше Фото Александра Глывинского

Сегодня у трассы украинская поддержка была ощутимой – и мужчины, и женщины в близких каждому украинцу красках не жалели глоток и эмоций, чтобы подогнать любимцев по трассе. И кто скажет, что этот фактор не был важным? После бронзового финиша девушки признавались, что слышали, как болеют за них земляки и это помогало им бежать скорее к желаемой цели.

Сломанная палка Меркушиной

На первом этапе не обошлось без неприятного сюрприза – сразу после прохождения мостика, в скоплении атлетов, сломали палку Анастасии Меркушиной. Поэтому украинка отталкивалась одной рукой до завершения первого спуска.

Анастасия Меркушина Фото Александра Глывинского

В конце концов, использовав один дополнительный патрон на первой стрельбе, Настя отставала от лидера на совершенно некритичные 14,7 секунды. При этом поднялась сразу на восемь позиций. Как и Меркушина, все лидеры гонки использовали по одному запасному выстрелу. Норвегия в лице Сулемдал, на половине этапа проигрывала первому месту 23 секунды. А возглавила гонку Италия: оторвавшись от пелотона на 16 секунд после второй стрельбы, Лиза Витоцци передала эстафету Вирер уже с преимуществом в 24,3 секунды от ближайшего преследователя.

Между тем Меркушина, снова закрыв пять из шести, отставала от первого места уже на 30 секунд. Однако дистанция до медальной зоны оставалась в пределах досягаемости: Юля Джима приняла эстафету в 10 секундах от текущей бронзовой позиции и в 13 секундах от "серебра". Позади нас оставалась Норвегия: Настя обошла Сулемдал по трассе.

Джима на стойке выводит на четвертое место

У Джими не удалась "лежка" – Юля использовала два дополнительных патрона и отставание увеличилось еще на 19 секунд. В то же время, Тандревольд подтянула Норвегию к четвертой позиции, сократив отставание до 37 секунд.

Юлия Джима IBU

На "стойке" двукратная чемпионка Вирер разгромила мишени, как из пулемета, увеличив преимущество Италии почти до минуты! Джима тоже отстреляла чисто и вышла на четвертое место, правда с 1:06 отставанием от первой позиции, зато только в 3,5 секундах от третьей, которую удерживала Давыдова и в 7,5 от второй - Польши (Хойниш).

Полкоманды в Италии и сохраненные шансы Украины

Вторая часть эстафеты ярко показала, что в Италии есть ровно половина эстафетной команды. То, что сделали Витоцци с Вирер, обеспечив лидерство в 57,9 секунды, было с легкостью растерянно Санфилиппо. Отдавать секунду за секундой Федерика начала сразу после того, как вошла в гонку. Но еще бы стреляла не так катастрофически: "лежки" удалось закрыть тремя дополнительными, зато на "стойке" Санфилиппо заработала "свои" два штрафных круга и с медальными перспективами хозяевам пришлось распрощаться.

Лиза Витоцци IBU

Кстати, после "зашквара" итальянки со второго места вышли в лидеры польки: Камила Жук отстреляла чисто и была первой на последней передаче эстафеты.

Вита Семеренко на двух стрельбах использовала три запасных патрона и передала эстафету Пидгрушной на восьмой позиции с отставанием в 54,1 секунды от Польши, но всего лишь в десяти секундах от Чехии, Норвегии и Германии. Главное, что требовалось от Виты в этой эстафете – сохранить медальные шансы – она выполнила.

Хладнокровная и отчаянная Елена

Уже на первом километре Елена сократила отставание от лидера на 10 секунд, идя в одном темпе с другими преследователями. На первую стрельбу 40-летняя Магдалена Гвиздон из Польши заехала, сохраняя 28,9 преимущества. Норвегия и Украина отстреляли чисто, Швеция с шести патронов, и отставание скандинавов от польки покорилось до 7,5 секунд, а украинок – до 17-ти! Обойти польского ветерана было делом техники: уже за 900 метров после стрельбы норвежка Ройселанд в паре со шведкой Эберг с легкостью обошли Гвиздон, а Херман сумела опередить Елену. В то же время Пидгрушная старалась держаться немки, догоняя метр за метром польку.

Медальный финиш Елены Пидгрушной Фото Александра Глывинского

В решающей стрельбе Ройселанд не оставила шансов конкуренткам во главе с Эберг, четко закрыв мишени из пяти выстрелов. В то же время шведка, которая на этом чемпионате никак не может преодолеть "деревянную полосу" (три подряд четвертых места) пошла на круг штрафа. А вот Пидгрушная, использовав лишь один дополнительный, вышла на трассу второй – мы впервые оказались в этой эстафете на медальной позиции. Елена приложила все имеющиеся силы, умноженные на опыт, чтобы сохранить подиум!

Конечно, соревноваться со скоростной экс-лыжницей Херман, которая вышла с рубежа на пять секунд позже украинки, было сложно. Дениз быстро ликвидировала отставание, некоторое время оппонентки шли вместе, но на заключительном подъеме немка оторвалась от Пидгрушной. Однако отдавать бронзовую позицию, к тому же чешкам, одна из которых отобрала награду в спринте, наш капитан точно не собиралась.

Спазм живота на финише

Тяжелый финиш Елены, после которого она длительное время лежала на снегу, а прийти в себя помогала Вита Семеренко – яркое свидетельство того, сколько сил отдала Пидгрушная для этого успеха – все и даже больше. Как стало известно позже, спортсменку сразу после финиша схватил спазм живота. Однако все обошлось и через несколько минут наша бронзовая четверка позировала перед объективами фотокамер.

После финиша Пидгрушной пришлось несладко ... Фото Александра Глывинского

Как и в прошлом году в Эстерсунде, сборная Украины снова занимает 3 место, принося получением этой медали ощущение праздника. Сегодня впервые за чемпионат на медальной площади Антерсельве-ди-Меццо будут и украинские флаги, а наши болельщики точно устроят еще один перформанс.

Мужское разочарование

Мужская же эстафета, начавшаяся через пару часов после женщин, вышла для украинцев наоборот - очередным разочарованием. После замечательного первого этапа в исполнении Артема Примы, который передал эстафету на 4-й позиции, непонятные промахи пошли у Сергея Семенова. На первой стрельбе Сергей использовал три дополнительных патрона, временно сохраняя 4 место. Однако круг штрафа на "стойке" отбросило Украину слишком далеко – без 14 секунд 2 минуты отставания от лидера!

Дебютанту чемпионата мира Руслану Ткаленко на первой стрельбе удалось из шести закрыть все мишени, но стойка стала провальной. Круг штрафа и еще слишком медленный ход отбросили Украину на 13-е место. Как следствие, Дмитрий Подручный оказался в плохой ситуации по сравнению с двумя смешанными эстафетами, когда ему приходилось догонять оппонентов.

На этот раз догонять не было кого и как, но, по крайней мере, Дмитрий выиграл очную принципиальную дуэль у чеха Михала Крчмаржа, обойдя его и выведя команду на 12-е место на финише. Для самого Пидручного этот этап стал своеобразной подготовкой в соревновательном режиме до воскресного масс-старта.

Дуэль плохих стрелков в пользу Франции

А победили в эстафете французы. Все решилось на заключительном огневом рубеже, где спорили два быстрых биатлониста с отнюдь не идеальной стрельбой – немец Бенедикт Долль и француз Кантен Фийон-Майе. Последний промахнулся первым же выстрелом, и Бенедикт увидел это, однако волнения преодолеть не смог. И хотя Фийон-Майе промахнулся еще раз, два дополнительных ему хватило, чтобы закрыть все мишени. А вот немец так разволновался, что пошел на круг штрафа.

Сборная Франции с "золотом" эстафеты Фото Александра Глывинского

Ситуацией воспользовался Йоханнес Бе. Стрельбу с одним запасным патроном он провел очень быстро и по дистанции обогнал немца. Поэтому Франция – первая, Норвегия – вторая, Германия – третья.

На крыше машины, а затем – фейерверк

На вечернем награждении французские биатлонисты во все горло пели "Марсельезу", а после церемонии все вместе залезли на фирменную машину чемпионата, которая возит победителей и призеров. Только для того, чтобы сфотографироваться.

Французы не стеснялись праздновать победу в эстафете Фото Александра Глывинского

А потом спорткар отвез сборную Франции в гостиницу, где уже по хорошей традиции чемпионы будут устраивать фейерверк. Такое в Антерсельве происходит каждый вечер – салют устраивают то норвежцы, проживающие рядом, то французы – зависит от того, кто берет "золото".

Насчет фейерверк украинцев был еще вопрос, но факт, что наши девушки оставили церемонию на бронзовой машине, где на переднем кресле счастливо улыбалась наш капитан Елена Пидгрушная.

Бонус за бронзовую медаль сборной Украины Фото Александра Глывинского

Сборная Украины на медальной церемонии Фото Александра Глывинского

"Бронза" женской сборной - первая медаль Украины на этом ЧМ Фото Александра Глывинского

Субботняя "бронзовая" четверка - Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко и Елена Пидгрушная Фото Александра Глывинского

Александр Глывинский специально для OBOZREVATEL. Материал подготовлен при содействии торговой марки Parimatch

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