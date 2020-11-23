Брата биатлонистки Домрачевой оштрафовали после избиения ОМОНом

Михаил Морозов Биатлон 23:23, 23.11.2020

Брата четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону Дарьи Домрачевой Никиту признали виновным в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.

Как сообщает издание tut.by, родственник спортсменки должен будет заплатить 20 базовых величин (540 рублей – около 6 тыс грн.). Никита не присутствовал на заседании, поскольку находился на самоизоляции из-за плохого самочувствия.

Напомним, что брат биатлонистки был задержан 11 октября, когда ехал на велосипеде в гости к матери, но оказался в эпицентре столкновений между ОМОНом и протестующими. Момент его жесткого задержания попал на видео. Во ходе заседания свидетель со стороны обвинения заявил, что Домрачев не реагировал на требования силовиков, и рассказал, что Никиту никто не избивал. Видео нападения не убедило судью в его невиновности.

Как сообщал OBOZREVATEL, биатлонистка отреагировала на избиение брата и нарвалась на ультиматум.

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