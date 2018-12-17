''Бойкот этому рылу'': главного конферансье Путина облили грязью в России

Российские болельщики требуют уволить скандального российского комментатора Дмитрия Губерниева после того, как тот назвал чемпиона мира по биатлону Антона Бабикова вруном.

Дмитрий Губерниев Советский Спорт

Ранее глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что Бабиков отказался приехать в Австрию для участия в эстафете. Сам спортсмен заявил, что не общался с руководством и тренерами сборной и не говорил таких слов.

Позже оказалось, что Бабиков действительно не отказывался, а всему виной недопонимание между тренером спортсмена и Драчевым, сообщает sports.ru.

"Бабиков – эгоист, ему свое дороже отечества", – написал подписчик Губерниева в Instagram .

"Точно, и врун", – добавил комментатор.

На сообщение о том, что болельщики ждут, что Губерниев извинится перед Бабиковым в эфире, он ответил:

"Ждем выхода дури из вашей головы".

После такого, на Губерниева посыпался град оскорблений в интернете.

"Почему никто не поставит этого холуя на место? Ты, с*ка, просто комментатор - обслуга, скотина последняя в иерархии сборной, ниже массажистов и диетологов, ты счастлив должен быть, если тебе кто-нибудь решится интервью дать. Почему команда не сплотится и не объявит капитальный бойкот этому рылу, пока оно не вспомнит, где его место?", - пишут юзеры.

Ранее Губерниев стал жертвой оскорбительных комментариев в интернете после того, как провел митинг на Манежной площади (Москва) в поддержку Владимира Путина.

Местные СМИ назвали журналиста "главным конферансье Путина", вспомнив, что он вел все массовые мероприятия в поддержку президента РФ.