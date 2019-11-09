Главная Новости
9 ноября • обновлено в 16:11
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости биатлона

Биатлонисты сборной восхитили сеть украинским флешмобом

956 Читать материал на украинском

Биатлонисты нашей сборной Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный к Дню украинской письменности и языка, который отмечается 9 ноября, очаровали сеть патриотичным флешмобом.

"Вітаю усіх з днем української писемності та мови! Любіть свій край, свою країну! В неї велика історія. Шануйте мову і приєднуйтесь до українського", - подписала Пидгрушная видео, на котором декламирует стих Тараса Шевченко "Розрита могила".

Анастасия Меркушина выбрала произведение Лины Костенко "А затишок співає, мов сирена...".

Не остался в стороне и Дмитрий Пидручный. Чемпион мира в гонке преследования остановил свой выбор на знаменитом "Завещании".

Новости
"Пишаюсь, що українець": чемпион мира по биатлону отреагировал на закон про мову

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный в свое время заявил, что никогда не согласится поменять гражданство.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Персоны
Елена Пидгрушная Анастасия Меркушина Дмитрий Пидручный
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
5
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel