Биатлонисты сборной восхитили сеть украинским флешмобом

Биатлонисты нашей сборной Елена Пидгрушная, Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный к Дню украинской письменности и языка, который отмечается 9 ноября, очаровали сеть патриотичным флешмобом.

"Вітаю усіх з днем української писемності та мови! Любіть свій край, свою країну! В неї велика історія. Шануйте мову і приєднуйтесь до українського", - подписала Пидгрушная видео, на котором декламирует стих Тараса Шевченко "Розрита могила".

Анастасия Меркушина выбрала произведение Лины Костенко "А затишок співає, мов сирена...".

Не остался в стороне и Дмитрий Пидручный. Чемпион мира в гонке преследования остановил свой выбор на знаменитом "Завещании".

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский чемпион мира по биатлону Дмитрий Пидручный в свое время заявил, что никогда не согласится поменять гражданство.

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