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11 декабря • обновлено в 18:29
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Биатлонисты сборной Украины массово госпитализированы

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Украинские биатлонисты попали в больницу итальянского Риднау из-за кишечной инфекции.

Как сообщил тренер женской сборной Украины Валерий Лесников, Сергей Семенов, Руслан Бригадир, Виталий Труш, Андрей Доценко и Екатерина Бех, находящиеся на кубке IBU, отравились из-за некачественных продуктов.

По словам тренера сейчас с ними все хорошо. Они прошли обследование и сделали необходимые процедуры. С отравлением в госпиталь попали также спортсмены из других стран и туристы.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на 1-м этапе мужская сборная Украины продемонстрировала в эстафете лучший результат за последние 2 года, заняв 6-е место.

5 декабря в индивидуальной гонке Юлия Джима, стартовав 74-й, смогла финишировать на втором месте, сотворив настоящую сенсацию.

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Читайте все новости по теме "Кубок IBU" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок IBU
Место
Италия Риднау
Тег
Сборная Украины по биатлону
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Пигин Макс
Пигин Макс
Нерабы хавку увидали)))))))))))))
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
сало протухло?
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