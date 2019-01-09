Биатлонисту сборной Украины предлагали сдать гонку

Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный признался, что к нему несколько раз обращались с предложением не выкладываться в гонке с целью заработать на этом.

"Ко мне обратились через другого человека, которому написали в соцсети. Хотели как-то заработать", — сказал Пидручный в интервью YouTube-каналу Sport Trvaveller UА.

По его словам, он сразу отверг предложение. Также спортсмен отметил, что выступает не из-за финансовых составляющий, а из-за личных амбиций и мотивации бороться за результат и каждое место в гонках.

Дмитрий Пидручный является чемпионом Европы 2018 года в смешанной эстафете. Также на его счету серебряная медаль чемпионата Европы-2015 в эстафете и золото зимней Универсиады 2013 года в масс-старте.

Накануне Дмитрий высказался о женском биатлоне в нашей стране. По мнению спортсмена, причиной успеха наших биатлонисток является,в отличие от мужчин, отсутствие конкуренции.