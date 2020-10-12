Биатлонистка Семеренко рассказала о панике после положительного теста на коронавирус

Биатлонистка сборной Украины Вита Семеренко призналась, что запаниковала, когда получила положительный результат теста на коронавирус, поскольку должна была ехать на сборы с командой.

В интервью изданию XSPORT спортсменка рассказала, что позже она проанализировала ситуацию и изменила свою точку зрения. Семеренко отметила, что лучше переболеть сейчас, чем после начала биатлонного сезона.

"Конечно, в первый день у меня была паника, если честно. Я не понимала, как будет дальше, как мне самой потом улетать, потому что мы так долго ждали этой возможности выехать за границу, готовились к этому. Но потом, когда все улеглось, я спокойно проанализировала, поняла, что все, что ни делается, то к лучшему. Сейчас тенденция по заболеваемости очень печальная, и, возможно, лучше сейчас переболеть, чем во время сезона. Вчера пришел отрицательный тест, и я уже вышла с самоизоляции. Во вторник (13 октября. – Ред.) сдаю еще один тест с переводом на английский, если все хорошо, то в среду я присоединюсь к команде на сборе в Рамзау", – заявила спортсменка.

Как сообщал OBOZREVATEL, биатлонистка сборной Украины пропустит сезон из-за беременности.