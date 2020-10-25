Биатлонистка сборной Украины забеременела и пропустит сезон

Биатлонистка сборной Украины Юлия Журавок прервет спортивную карьеру из-за декретного отпуска.

Неожиданной радостью 25-летняя сумчанка похвасталась в своем Instagram.

"Я хочу поделится с вами прекрасной и очень важной для меня новостью, о которой я узнала совсем недавно – я стану мамой. Я невероятно счастлива, что у нас в семье появится малыш, но это не значит, что я планирую уйти из спорта. Я очень мотивирована и уже с нетерпением жду, когда вновь смогу выступать за нашу сборную. Радуйтесь жизни и наслаждайтесь каждым ее моментом", – написала Журавок в сторис.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Журавок восхитила всех болельщиков своим неожиданным видом.

Фанаты, привыкшие видеть спортсменку в зимнем соревновательном комбинезоне, были поражены роскошным образом украинки с голыми ногами.

Напомним, что в прошлом году Юлия завоевала серебряную медаль индивидуальной гонки чемпионата Европы, который проходит в Беларуси.