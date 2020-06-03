Биатлонистка сборной Украины показала голые ноги и восхитила фанатов

Максим Богданов Биатлон 22:48, 3.06.2020 Обновлено: 23:31, 3.06.2020

Биатлонистка сборной Украины Юлия Журавок восхитила всех болельщиков своим неожиданным видом.

Фанаты, привыкшие видеть спортсменку в зимнем соревновательном комбинезоне, были поражены роскошным образом 25-летней сумчанки.

Фотограф снял спортсменку в ярко-синем коротком платье, которое подчеркивает стройные и загорелые ноги девушки.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться этой и другими снимками нашей соотечественницы.

Юлия Журавок
Юлия Журавок
Юлия Журавок
Юлия Журавок
Юлия Журавок
Юлия Журавок
Юлия Журавок
@yuliya_zhuravok
Юлия Журавок
@yuliya_zhuravok
Юлия Журавок
@yuliya_zhuravok
Юлия Журавок
@yuliya_zhuravok
Юлия Журавок
@yuliya_zhuravok

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее трехкратная чемпионка мира по биатлону и действующая обладательница Большого хрустального глобуса Доротея Вирер показала свои голые ноги, возбудив фанатов.

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Спорт Биатлон

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