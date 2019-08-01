Биатлонистка сборной Украины показала фигуру в соблазнительном купальнике

Сборная Украины по биатлону проходит предсезонную подготовку в Австрии. Накануне наши спортсменки Ольга Абрамова и Надежда Белкина нашли минутку, чтобы порадовать болельщиков своими селфи.

В комментариях поклонники украинского биатлона отметили роскошную фигуру Нади, которая позировала в соблазнительном купальнике.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться на украинку, которая в 2017 году стала чемпионкой Универсиады в гонке преследования.

Надя Белкина

Слева направо: Юля Журавок, Оля Абрамова и Надя Белкина

Оля Абрамова и Надя Белкина (справа)

Оля Абрамова и Надя Белкина

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская биатлонистка Юлия Джима провела первый тренировочный сбор в австрийском Обертиллахе вместе со сборной Словении, которую тренирует экс-наставник сборной Украины Урош Велепец.

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