Биатлонистка сборной Украины показала фигуру в соблазнительном купальнике

Сборная Украины по биатлону проходит предсезонную подготовку в Австрии. Накануне наши спортсменки Ольга Абрамова и Надежда Белкина нашли минутку, чтобы порадовать болельщиков своими селфи.
В комментариях поклонники украинского биатлона отметили роскошную фигуру Нади, которая позировала в соблазнительном купальнике.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим полюбоваться на украинку, которая в 2017 году стала чемпионкой Универсиады в гонке преследования.
Надя Белкина
Слева направо: Юля Журавок, Оля Абрамова и Надя Белкина
Оля Абрамова и Надя Белкина (справа)
Оля Абрамова и Надя Белкина
Как сообщал OBOZREVATEL, украинская биатлонистка Юлия Джима провела первый тренировочный сбор в австрийском Обертиллахе вместе со сборной Словении, которую тренирует экс-наставник сборной Украины Урош Велепец.
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