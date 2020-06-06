Биатлонистка сборной Украины Яна Бондарь похвасталась жаркими летними фото
Биатлонистка сборной Украины Яна Бондарь порадовала своих многочисленных подписчиков яркими фотографиями с отдыха.
В первый по-настоящему летний день 29-летняя спортсменка выложила кадры, где с подружкой загорает на шезлонге под жарким солнцем.
"Лето, жара, а мы такие загораем...." – игриво подписала фото девушка.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться красотой нашей соотечественницы.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее биатлонистка сборной Украины Юлия Журавок восхитила всех болельщиков своим неожиданным видом.
Фанаты, привыкшие видеть спортсменку в зимнем соревновательном комбинезоне, были поражены роскошным образом 25-летней сумчанки.