Биатлонистка сборной Украины Яна Бондарь похвасталась жаркими летними фото

Максим Богданов Биатлон 21:15, 6.06.2020

Биатлонистка сборной Украины Яна Бондарь порадовала своих многочисленных подписчиков яркими фотографиями с отдыха.

В первый по-настоящему летний день 29-летняя спортсменка выложила кадры, где с подружкой загорает на шезлонге под жарким солнцем.

"Лето, жара, а мы такие загораем...." – игриво подписала фото девушка.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям полюбоваться красотой нашей соотечественницы.

Яна Бондарь (в белом)
@yanochka_bondar_
Яна Бондарь
@yanochka_bondar_
Яна Бондарь
@yanochka_bondar_
Яна Бондарь
@yanochka_bondar_
Яна Бондарь
@yanochka_bondar_
Яна Бондарь
@yanochka_bondar_
Яна Бондарь
@yanochka_bondar_
Яна Бондарь
@yanochka_bondar_

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее биатлонистка сборной Украины Юлия Журавок восхитила всех болельщиков своим неожиданным видом.

Фанаты, привыкшие видеть спортсменку в зимнем соревновательном комбинезоне, были поражены роскошным образом 25-летней сумчанки.

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Спорт Биатлон

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