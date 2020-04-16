Биатлонистка сборной Украины Ольга Абрамова призналась, что в самом начале пандемии коронавируса впала в панику из-за ситуации в стране.

"На самом деле, когда это все начиналось, казалось, что это где-то далеко не у нас, где то в Китае, а у нас такого не будет. Но в какой-то момент, когда уже у нас начали закрываться границы, вводиться карантины и такие жесткие меры, вплоть до закрытия метро, ЖД, аэропортов и т.д., реально даже паника какая-то появилась. Думаешь, ну нифига себе. Стремновато уже стало. Не знаю, насколько это продлиться, такое ощущение, что просвета просто нет. Читаешь новости и с каждым днем заболевших все больше и больше, много людей прилетает с Европы, развозят потом этот вирус", - заявила спортсменка во время прямого эфира в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, Абрамова вызвала шквал комментариев в Instagram, выложив откровенное фото в черном белье.

Ранее Абрамова приняла участие в эротической фотосессии. Спортсменка снялась полностью обнаженной в одной из московских фотостудий.

Напомним, 30-летняя уроженка Ульяновской области Ольга Абрамова приняла решение выступать за сборную Украины летом 2012 года. В сентябре 2014 года стала чемпионкой Украины по летнему биатлону.

В феврале 2016 года Абрамова попалась на допинге - в ее пробах был найден запрещенный препарат мельдоний. В 2017-м Украинка выиграла суд у IBU, и годичная дисквалификация спортсменки аннулирована.