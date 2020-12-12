Биатлонистка сборной России расплакалась в эфире после эстафеты Кубка мира. Видео

Биатлонистка сборной России Лариса Куклина не смогла сдержать эмоций после эстафеты 3-го этапа Кубка мира, которая прошла в австрийском Хохфильцене.

30-летняя спортсменка неудачно провела свой этап в гонке, сделала три неточных выстрела на лежке, и продемонстрировала крайне низкую скорость.

После выступления, во время ответа на вопрос журналиста о праздновании дня рождения, у Куклиной на глазах появились слезы. Спортсменка сказала, что это первый раз в жизни, когда она будет праздновать в полном одиночестве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия в итоге финишировала 8-й, проиграв победительнице Норвегии больше минуты. Украина заняла 7-ю строчку.

Отметим, что после эстафеты одиозному российскому комментатору Дмитрию Губерниеву пришлось пожевать свою перчатку. Журналист накануне заявил, что сделает это, если команда РФ не сможет взять медаль, что и произошло.