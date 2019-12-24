Биатлонистка из РФ решила провести гонку КМ в нижнем белье: спортивные итоги 23 декабря

Российская биатлонистка Кристина Резцова заявила о готовности провести гонку Кубка мира в нижнем белье, а глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Россию бойкотировать международные соревнования.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 23 декабря.
Кроме того, Василий Ломаченко заговорил о поражении в бою с Теофимо Лопесом. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
В нижнем белье: россиянка пошла на неординарный шаг на Кубке мира по биатлону
"Выгодная фигура": Ломаченко заговорил о поражении Лопесу
Отношение к нашей стране: Кадыров выступил против России на международных турнирах
Роналду устроил демарш в "Ювентусе"
"Менять принципы": Суркис высказался о трансфере лидера "Динамо"
"Мой Google": Шевченко признался, кто помогает ему тренировать сборную Украины
Два бойца UFC устроили невероятный размен ударами – опубликовано видео
Самые красивые девушки у нас в Instagram!
Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.