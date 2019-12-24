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24 декабря • обновлено в 10:19
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Биатлонистка из РФ решила провести гонку КМ в нижнем белье: спортивные итоги 23 декабря

2.2т
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Российская биатлонистка Кристина Резцова заявила о готовности провести гонку Кубка мира в нижнем белье, а глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Россию бойкотировать международные соревнования.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 23 декабря.

Кроме того, Василий Ломаченко заговорил о поражении в бою с Теофимо Лопесом. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
Кубок мира по биатлону
Персоны
Василий Ломаченко Теофимо Лопес Игорь Суркис Андрей Шевченко
Теги
Сборная Украины по футболу ФК Динамо Киев
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