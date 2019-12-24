Биатлонистка из РФ решила провести гонку КМ в нижнем белье: спортивные итоги 23 декабря

Российская биатлонистка Кристина Резцова заявила о готовности провести гонку Кубка мира в нижнем белье, а глава Чечни Рамзан Кадыров призвал Россию бойкотировать международные соревнования.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 23 декабря.

Кроме того, Василий Ломаченко заговорил о поражении в бою с Теофимо Лопесом. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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