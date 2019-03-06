Биатлонистка едва не застрелила человека перед чемпионатом мира

Во время тренировки словенских биатлонисток перед началом чемпионата мира в шведском Естерсунде едва не произошла трагедия. Одна из спортсменок чуть не застрелила человека, который менял мишени.

"Через 20 минут после тренировки производится замена мишеней. Затем помощник сначала свистит, и все биатлонисты должны прекратить стрельбу. После замены мишеней он снова сигнализирует о том, что можно работать на установках. Словенка стреляла в то время, как возле мишеней находились официальные лица", - цитирует помощника менеджера по стрельбе Томаса Оберга Expressen.

К счастью, помощник заменял мишени на другой установке и трагического исхода инцидента удалось избежать. Однако спортсменке все же вынесли предупреждение.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по биатлону определилась с окончательной заявкой на чемпионат мира, который пройдет с 7 по 17 марта в шведском Остерсунде.

Тренеры женской сборной не посчитали необходимым привлекать в состав команды шестую участницу.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!