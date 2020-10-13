Биатлонистка Домрачева отреагировала на избиение брата, назвав ситуацию "каменным веком"

После жестокого избиения брата на протестах в Минске четырехкратная олимпийская чемпионка биатлонистка Дарья Домрачева отметила, что Беларусь столкнулась с серьезными проблемами.

На своей странице в Facebook она поделилась мнением, что действия обеих сторон конфликта не способствуют его разрешению. По ее словам, ситуация все больше усложняется.

"Мы все видим, что в стране проблемы, а чтобы способствовать их решению бесполезно сотрясать воздух агрессивными словами с одной стороны и, абсолютно точно, бесполезно с другой стороны увольнять, арестовывать и дубасить людей на улицах… Пока очевидно, что все подобные действия лишь еще больше разъяряют противоположности, усугубляют ситуацию и накаляют обстановку", – написала Домрачева.

Спортсменка добавила, что государственные органы должны найти более цивилизованные шаги, которые помогли бы решить проблемы в Беларуси.

"На данный момент, я пока не вижу того своего шага, совершив который, смогу по-настоящему помочь решению проблем в стране. А вот со стороны государственных органов, чтобы урегулировать ситуацию и решить проблемы людей, должны найтись идеи поинтереснее, чем "завалили/арестовали/уволили". Не в каменном же веке живем… Люди хотят быть услышанными", – подытожила биатлонистка.

Как сообщал OBOZREVATEL: