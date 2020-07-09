Биатлонисты сборной Украины Дмитрий Пидручный, Артем Тищенко, Сергей Семенов и Артем Прима получили золотые медали за эстафету на чемпионате Европы 2015 года в эстонском городе Отепя.

"Пришла посылочка от IBU. Знаете, почему и за какую гонку?" – спросил у своих Instagram-подписчиков Пидручный и показал фото медали.

Биатлонистам сборной Украины отдали золотые медали, отобранные у России Instagram Дмитрия Пидручного

Биатлонистам сборной Украины отдали золотые медали, отобранные у России Instagram Дмитрия Пидручного

3 февраля 2015 года украинские биатлонисты заняли второе место в эстафете на чемпионате Европы вслед за сборной России, однако у одного из членов российской команды Александра Печенкина был обнаружен допинг. По этой причине "золото" было отдано украинским спортсменам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в допинг-пробе знаменитой российской биатлонистки Ольги Зайцевой нашли ДНК мужчины.