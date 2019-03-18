Биатлонист сборной России сбежал после провала на чемпионате мира

Биатлонист сборной России Евгений Гараничев отказался от общения с журналистами после заключительной гонки на чемпионате мира в шведском Эстерсунде, сбежав в раздевалку.

Евгений Гараничев СБР

Гараничев лидировал в масс-старте перед четвертой стрельбой, однако допустил четыре промаха и потерял шансы на медаль, заняв 16-е место. Победителем гонки стал итальянец Доминик Виндиш.

Ради подготовки к масс-старту Гараничев отказался от участия в субботней эстафете. Вместо него в состав команды попал дебютант чемпионата мира Никита Поршнев, который закончил свой этап на 13-м месте. В итоге сборная России стала бронзовым призером в эстафете.

10 марта Гараничев пробежал лишний штрафной круг во время гонки преследования на ЧМ. Он допустил один промах, но не заметил, как закрылась последняя мишень. В итоге биатлонист занял девятое место.

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