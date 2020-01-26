Состоялся женский масс-старт Кубка мира по биатлону: где Украина

Шестой этап Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке завершился женской гонкой с массовым стартом на 12,5 км.

Украина в этой дисциплине была представлена Юлией Джимой, которая не смогла побороться за высокие места.

Киевлянка неудачно провела стрельбу, сделав по промаху на первых трех огневых рубежах, продемонстрировала посредственную скорость и финишировала 25-й среди 30 участниц.

Юлия Джима

Победу в гонке добыла олимпийская чемпиона Ханна Эберг из Швеции. "Серебро" на счету итальянки Лизы Витоццы. Третью строчку заняла представительница Франции Анаис Бескон.

Кубок мира по биатлону: результаты масс-старта

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины в составе Артема Тищенко, Артема Примы, Юлии Джимы и Елены Пидгрушной заняла 10-е место в смешанной эстафете. Позже наша команда была дисквалифицирована.

Ранее украинский дует Анастасия Меркушина - Дмитрий Пидручный, заняла 5-е место в сингл-миксте.

Отметим, что старт 6-го этапа вышел неудачным для нашей сборной. Лучшей среди украинок в индивидуальной гонке стала Юлия Джима, которая заняла 14-ю строчку, несмотря на два допущенных промаха.

В мужской индивидуалке самый высокий результат в сборной Украины продемонстрировал Артем Прима, финишировав на 18-м месте, и отстав от лидера гонки на 3 минуты.

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