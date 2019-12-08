Женская эстафета Кубка мира по биатлону завершилась сенсацией: где Украина

Женской эстафетой 4х6 км завершился 1-й этап Кубка мира по биатлону, который с 30 ноября по 8 декабря проходил в шведском Эстерсунде.

Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной, Юлии Джимы, Виты Семеренко и Дарьи Блашко заняла девятое место.

Для наших спортсменок гонка началась неудачно. Настя Меркушина демонстрировала крайне слабый ход, который вместе с неточной стрельбой (2 промаха), привел к 50-секундному отставанию по итогам этапа.

Юлия Джима, бежавшая второй, не только не сократила разрыв, но сделав по два неточных выстрела на каждом огневом рубеже, отодвинула команду более чем на минуту от лидирующей Швеции.

Ни Вита Семеренко ни Дарья Блашко не смогли сократить отставание. В итоге Украина финишировала в топ-10 через две с половиной минуты после победителя - сборной Норвегии.

Второе место сенсационно заняла команда Швейцарии. "Бронза" на счету хозяек этапа.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне мужская сборная Украины продемонстрировала в эстафете лучший результат за последние 2 года, заняв 6-е место.

5 декабря в индивидуальной гонке Юлия Джима, стартовав 74-й, смогла финишировать на втором месте, сотворив настоящую сенсацию.

На прошлой неделе в Эстерсунде состоялся сингл-микст, в котором Украина завоевала "деревянную" медаль, финишировав 4-й.

Затем наша команда в составе Виты Семеренко, Дарьи Блашко, Артема Примы и Тараса Лесюка заняла 15-е место в смешанной эстафете.

Днями ранее Украина провалила мужскую спринтерскую гонку. Лучший результат продемонстрировал Артем Прима - 32-е место.

В женском спринте лучшей из украинок стала Вита Семеренко, которая заняла 10-е место.

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