Джима отыграла 17 позиций в гонке преследования Кубка мира по биатлону

Женской гонкой преследования на 10 км продолжился 4-й этап Кубка мира по биатлону.

Украина в этой дисциплине была представлена тремя спортсменками, которые не смогли продемонстрировать высокий результат.

Лучшей в составе "сине-желтых" стала Юлия Джима. 30-летняя киевлянка стартовала с 40-го места, но благодаря точной стрельбе (лишь один промах на стойке) и хорошему ходу смогла отыграть 17 позиций.

Остальные украинки выступили плохо. Дарья Блашко заняла 51-ю строчку, а Анастасия Меркушина 55-й.

Победу праздновала норвежская биатлонистка Тириль Экхоф. Второе и третье место на подиуме разделили сестры Эберг из Швеции. Ханна пришла второй, а Эльвира Карин – третьей.

Результаты гонки преследования

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько часов назад завершился мужской пасьют. Представители нашей сборной показали неудачную стрельбу, провалившись и по скорости. В итоге лучший из украинцев занял 21-е место.