Украина неудачно выступила в самой необычной гонке Кубка мира по биатлону

Женской спринтерской гонкой на 7.5 км в чешском городке Нове Место стартовал 7-й этап Кубка мира по биатлону.

Эта гонка стала самой необычной в текущем сезоне после того, как этап из-за эпидемии коронавируса решили провести без зрителей.

Пустой стадион в Нове Место sports.ru

Сборная Украины провалила это сражение, продемонстрировав ужасный ход на трассе и посредственную стрельбу. Лучшим результатом для "сине-желтой" команды стало 12-е место Вали Семеренко (1 промах на стойке). Сумчанка проиграла победительнице Денис Херманн более полторы минуты. Остальные украинки финишировали за пределами двадцатки.

Остальные украинки финишировали за пределами двадцатки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ходили разговоры о полной отмене чешского этапа КМ по биатлону.

27 февраля наша команда в составе Вали Семеренко, Юле Джими, Артема Примы и Дмитрия Пидручного стала победительницей в смешанной эстафете чемпионата Европы. Пидручный на финише взял флаг Украины, вызвав восторг у болельщиков.

В этот же день украинцы завоевали бронзовую медаль в одиночной смешанной эстафете, а днем ранее на пьедестал почета в одиночных суперспринтах попали Елена Пидгрушная и Дмитрий Пидручный.

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