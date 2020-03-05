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5 марта • обновлено в 20:51
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Украина неудачно выступила в самой необычной гонке Кубка мира по биатлону

2.1т
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Женской спринтерской гонкой на 7.5 км в чешском городке Нове Место стартовал 7-й этап Кубка мира по биатлону.

Эта гонка стала самой необычной в текущем сезоне после того, как этап из-за эпидемии коронавируса решили провести без зрителей.

Пустой стадион в Нове Место

Пустой стадион в Нове Место

sports.ru

Сборная Украины провалила это сражение, продемонстрировав ужасный ход на трассе и посредственную стрельбу. Лучшим результатом для "сине-желтой" команды стало 12-е место Вали Семеренко (1 промах на стойке). Сумчанка проиграла победительнице Денис Херманн более полторы минуты. Остальные украинки финишировали за пределами двадцатки.

Украина неудачно выступила в самой необычной гонке КМ по биатлону

Остальные украинки финишировали за пределами двадцатки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ходили разговоры о полной отмене чешского этапа КМ по биатлону.

27 февраля наша команда в составе Вали Семеренко, Юле Джими, Артема Примы и Дмитрия Пидручного стала победительницей в смешанной эстафете чемпионата Европы. Пидручный на финише взял флаг Украины, вызвав восторг у болельщиков.

В этот же день украинцы завоевали бронзовую медаль в одиночной смешанной эстафете, а днем ранее на пьедестал почета в одиночных суперспринтах попали Елена Пидгрушная и Дмитрий Пидручный.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Кубок мира по биатлону
Место
Чехия Нове-Место-на-Мораве
Тег
Сборная Украины по биатлону
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