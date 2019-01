Состоялся мужской спринт Кубка мира по биатлону: где Украина

Мужским спринтом на 10 км в немецком городе Рупольдинг стартовал пятый этап Кубка мира по биатлону 2018/2019. Лучший из украинцев Дмитрий Пидручный занял 20-е место.

Наш соотечественник демонстрировал неплохую скорость и после первого огневого рубежа был 11-м, но промах на стойке откинул его на границу первой двадцатки.

Остальные биатлонисты сборной Украины расположились ниже сорокового места: Артем Прима 45-й, Артем Тищенко 53-й, Сергей Семенов 74-й.

Победу добыл Йоханнес Тингнес Бе из сборной Норвегии. Несмотря на штрафной круг, он показал время 22:56,3 секунды. Его брат Тарьей взял серебряную медаль. Норвежец без промахов уступил Йоханнесу 7,9 секунды.

"Бронза" у немца Бенедикта Долля – хозяин трассы промазал один раз и проиграл ходом Бе-младшему 10,5 секунды.

Will anyone be able to beat this time? At the moment it's a Boe-1-2 in the finish. @7ohannesbo leads his brother @tarjei_boe -- this would be victory number 8 for Johannes 🇳🇴?



Watch the men's sprint live in #RUH19 on https://t.co/bk5aBBaMLg pic.twitter.com/rYxtl02whj