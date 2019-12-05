Есть медаль! Украинка сотворила грандиозную сенсацию на Кубке мира по биатлону

На 1-м этапе Кубка мира по биатлону, который с 30 ноября по 8 декабря проходит в шведском Эстерсунде, завершилась индивидуальная гонка среди женщин на 15 км.

Украинская биатлонистка Юлия Джима, стартовав 74-й, смогла финишировать на втором месте, сотворив настоящую сенсацию. 29-летняя киевлянка стала единственной спортсменкой среди 103 участников, которая отстрелялась на всех четырех огневых рубежах без промахов.

That was quite an impressive shooting and performance from Yuliia Dzhima, who started her season in today’s competition with a second place in #OST19! Watch the action on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/df0HB6mQx9 — IBU World Cup (@IBU_WC) December 5, 2019

Наша соотечественница был травмирована и "индивидуалка" стала для нее первой гонкой в новом Кубке мира.

После четвертого огневого рубежа Юлия на 7 секунд опережала всех конкурентов, однако сил на последних круг не хватило, и завоевала "серебро".

"Тяжко было. Я очень рада своей позиции. Немного не хватило до "золота", но это второе место, как победа для меня. Нога болит, но нет такой резкой боли, как первые дни. Я вообще не готовилась к первому этапу, у меня была подготовка позднее. Было сложно подогнать форму. Слава Богу, что это индивидуальная гонка и не надо выдавать максимум с первого круга, можно идти в своем темпе. Так я и сделала сегодня. А последний круг просто терпела", – прокомментировала Джима свой успех.

Остальные наши соотечественницы финишировали за пределами первой двадцатки.

Неплохие шансы занять высокие места были у Анастасии Меркушиной и Виты Семеренко, украинки сделали по 3 неточных выстрела на последнем огневом рубеже и скатились на 30-е места.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Эстерсунде состоялся сингл-микст, в котором Украина завоевала "деревянную" медаль, финишировав 4-й.

Позже наша команда в составе Виты Семеренко, Дарьи Блашко, Артема Примы и Тараса Лесюка заняла 15-е место в смешанной эстафете.

Мужская спринтерская гонка вышла для Украины провальной. Лучший результат продемонстрировал Артем Прима - 32-е место.

В женском спринте лучшей из украинок стала Вита Семеренко, которая заняла 10-е место.

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