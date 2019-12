Есть медаль! Украинка сотворила грандиозную сенсацию на Кубке мира по биатлону

На 1-м этапе Кубка мира по биатлону, который с 30 ноября по 8 декабря проходит в шведском Эстерсунде, завершилась индивидуальная гонка среди женщин на 15 км.

Украинская биатлонистка Юлия Джима, стартовав 74-й, смогла финишировать на втором месте, сотворив настоящую сенсацию. 29-летняя киевлянка стала единственной спортсменкой среди 103 участников, которая отстрелялась на всех четырех огневых рубежах без промахов.

