Главная Новости
5 декабря • обновлено в 19:36
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости биатлона

Есть медаль! Украинка сотворила грандиозную сенсацию на Кубке мира по биатлону

Есть медаль! Украинка сотворила грандиозную сенсацию на Кубке мира по биатлону
Гонка прошла в сложнейших погодных условиях
4.2т Читать материал на украинском

На 1-м этапе Кубка мира по биатлону, который с 30 ноября по 8 декабря проходит в шведском Эстерсунде, завершилась индивидуальная гонка среди женщин на 15 км.

Украинская биатлонистка Юлия Джима, стартовав 74-й, смогла финишировать на втором месте, сотворив настоящую сенсацию. 29-летняя киевлянка стала единственной спортсменкой среди 103 участников, которая отстрелялась на всех четырех огневых рубежах без промахов.

Наша соотечественница был травмирована и "индивидуалка" стала для нее первой гонкой в новом Кубке мира.

После четвертого огневого рубежа Юлия на 7 секунд опережала всех конкурентов, однако сил на последних круг не хватило, и завоевала "серебро".

"Тяжко было. Я очень рада своей позиции. Немного не хватило до "золота", но это второе место, как победа для меня. Нога болит, но нет такой резкой боли, как первые дни. Я вообще не готовилась к первому этапу, у меня была подготовка позднее. Было сложно подогнать форму. Слава Богу, что это индивидуальная гонка и не надо выдавать максимум с первого круга, можно идти в своем темпе. Так я и сделала сегодня. А последний круг просто терпела", – прокомментировала Джима свой успех.

Остальные наши соотечественницы финишировали за пределами первой двадцатки.

Неплохие шансы занять высокие места были у Анастасии Меркушиной и Виты Семеренко, украинки сделали по 3 неточных выстрела на последнем огневом рубеже и скатились на 30-е места.

Есть медаль! Украинка сотворила сенсацию на КМ по биатлону

Новости
1-й этап Кубка мира по биатлону: результаты и расписание трансляций

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Эстерсунде состоялся сингл-микст, в котором Украина завоевала "деревянную" медаль, финишировав 4-й.

Позже наша команда в составе Виты Семеренко, Дарьи Блашко, Артема Примы и Тараса Лесюка заняла 15-е место в смешанной эстафете.

Мужская спринтерская гонка вышла для Украины провальной. Лучший результат продемонстрировал Артем Прима - 32-е место.

В женском спринте лучшей из украинок стала Вита Семеренко, которая заняла 10-е место.

С кем Усик дебютирует в хевивейте, читай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок мира по биатлону
Персона
Юлия Джима
Место
Швеция Эстерсунд
Тег
Сборная Украины по биатлону
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
0
0
Смешно
11
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
семенов Александр
семенов Александр
Не пишут кто занял первое место.... подозреваю что "агрессивная агрессорка"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
семенов Александр, будь уважніший,зрадофіле! Жюстін брева!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги