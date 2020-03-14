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14 марта • обновлено в 15:32
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Фуркад выиграл Кубок мира по биатлону в последней гонке в карьере

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На 7-м этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в финском Контиолахти, состоялась мужская гонка преследования на 12.5 км.

Мартен Фуркад

Мартен Фуркад

Эта гонка стала последней в карьере легендарного француза Мартена Фуркада. Знаменитый биатлонист уверенно лидировал, но на последнем огневом рубеже сделал 2 промаха, заставив понервничать своих поклонников. Бе отстрелял чисто и едва на финише не догнал Мартена, но французский спортсмен победу уже не отдал, завоевав Большой хрустальный глобус.

Сборную Украины в пасьюте представляли Дмитрий Пидручный (стартовал с отставанием 74 секунды), Артем Прима (+79 секунд) и Руслан Ткаленко (2 м. 23 с).

Украинцы провели гонку неудачно. Пидручный финишировал 16-м, Прима - 17-м, Ткаленко 44-м.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Пидгрушная призналась, что на финиш Кубка мира ей не хватает сил. Накануне Елена неудачно выступила в спринтерской гонке.

Напомним, что этот этап завершится досрочно гонками преследования. IBU принял решение отменить эстафеты.

12 марта из-за пандемии коронавируса власти Осло приняли решение отменить заключительный, 9-й этап Кубка мира по биатлону, который должен был пройти в Холменколлене с 20 по 22 марта.

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Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Кубок мира по биатлону
Персона
Мартен Фуркад
Тег
Сборная Украины по биатлону
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