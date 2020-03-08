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8 марта • обновлено в 15:57
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Пидручный финишировал 4-м в масс-старте Кубка мира по биатлону

2.5т
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Мужской гонкой с массовым стартом на 15 км завершился 7-й этап Кубка мира по биатлону, который проходил без зрителей в чешском Нове Место.

Украину в этой дисциплине представляли Дмитрий Пидручный и Артем Прима, которые финишировали 4-м и 11-м соответственно.

Дмитрий Пидручный

Дмитрий Пидручный

tribuna.com

Пидручный до последнего огневого рубежа сохранял шансы на медаль, подходя к четвертой стрельбе с отставанием всего в 10 секунд. Но промах первым же выстрелом перечеркнул все надежды Украины на еще одну награду.

Несмотря на такой провал, Дима выдал безумный последний круг, на финише лишь на 2,9 секунды отстав от "бронзы".

Приме в гонке не удалось справиться со стрельбой стоя. Артем сделал три неточных выстрела, лишив себя высокого места.

Результаты масс-старта Кубка мира по биатлону

Результаты масс-старта Кубка мира по биатлону

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в женском масс-старте украинка Валентина Семеренко на одном из спусков выбила с трассы российскую биатлонистку. Сумчанка случайно задела лыжами Юрлову-Перхт и спортсменка из РФ улетела в кювет.

Напомним, что в субботу, 7 марта, мужская сборная Украины по биатлону на КМ в Чехии сотворила грандиозную сенсацию, взяв "серебро" в эстафете.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Кубок мира по биатлону
Персоны
Дмитрий Пидручный Артем Прима
Место
Чехия Нове-Место-на-Мораве
Тег
Сборная Украины по биатлону
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