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4 декабря • обновлено в 19:21
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Лидер сборной России нелепо лишился медали на Кубке мира по биатлону

Лидер сборной России нелепо лишился медали на Кубке мира по биатлону
Гонка прошла в сложнейших погодных условиях
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На 1-м этапе Кубка мира по биатлону, который с 30 ноября по 8 декабря проходит в шведском Эстерсунде, завершилась индивидуальная гонка среди мужчин на 20 км.

Великолепную победу в своем стиле добыл знаменитый Мартен Фуркад. 31-летний многократный чемпион Франции допустил лишь один промах, но продемонстрировал феноменальную скорость, обойдя всех конкурентов.

Это первая победа и личный подиум для спортсмена почти за год. Предыдущую победу Фуркад одержал 15 декабря 2018 года в гонке преследования на этапе в Хохфильцене.

Провальным вышло сражение для лидера сборной России Александра Логинова. 27-летний четырехкратный чемпион Европы перед последним огневым рубежом шел на "серебро", но на второй стойке допустил 2 промаха и в итоге финишировал 8-м.

У наших соотечественников не сложилась стрельба - идеально не отстрелялась ни один украинский биатлонист. Лучшим с 3 промахами стал Дмитрий Пидручный - он замкнул первую двадцатку. Остальные украинцы расположились на границе 40-го места.

Лидер сборной России нелепо лишился медали на Кубке мира по биатлону

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1-й этап Кубка мира по биатлону: результаты и расписание трансляций

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Эстерсунде состоялся сингл-микст, в котором Украина завоевала "деревянную" медаль, финишировав 4-й.

Позже наша команда в составе Виты Семеренко, Дарьи Блашко, Артема Примы и Тараса Лесюка заняла 15-е место в смешанной эстафете.

Мужская спринтерская гонка вышла для Украины провальной. Лучший результат продемонстрировал Артем Прима - 32-е место.

В женском спринте лучшей из украинок стала Вита Семеренко, которая заняла 10-е место.

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Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов
Тема
Кубок мира по биатлону
Персона
Александр Логинов
Теги
Сборная Украины по биатлону сборная России по биатлону
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Исаев Максим
Исаев Максим
Нелепо - это как? У него лыжи по дороге украли, не? Или, может быть, по запарке оптику в отеле оставил? Не? А шо он нелепо сделал? А, не выиграл... Ну да, ну да, общеизвестно, что все остальные спортсмены всегда выигрывают... Ох, дeбилы, бля...
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