Лидер сборной России нелепо лишился медали на Кубке мира по биатлону

На 1-м этапе Кубка мира по биатлону, который с 30 ноября по 8 декабря проходит в шведском Эстерсунде, завершилась индивидуальная гонка среди мужчин на 20 км.

Великолепную победу в своем стиле добыл знаменитый Мартен Фуркад. 31-летний многократный чемпион Франции допустил лишь один промах, но продемонстрировал феноменальную скорость, обойдя всех конкурентов.

Это первая победа и личный подиум для спортсмена почти за год. Предыдущую победу Фуркад одержал 15 декабря 2018 года в гонке преследования на этапе в Хохфильцене.

Провальным вышло сражение для лидера сборной России Александра Логинова. 27-летний четырехкратный чемпион Европы перед последним огневым рубежом шел на "серебро", но на второй стойке допустил 2 промаха и в итоге финишировал 8-м.

У наших соотечественников не сложилась стрельба - идеально не отстрелялась ни один украинский биатлонист. Лучшим с 3 промахами стал Дмитрий Пидручный - он замкнул первую двадцатку. Остальные украинцы расположились на границе 40-го места.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Эстерсунде состоялся сингл-микст, в котором Украина завоевала "деревянную" медаль, финишировав 4-й.

Позже наша команда в составе Виты Семеренко, Дарьи Блашко, Артема Примы и Тараса Лесюка заняла 15-е место в смешанной эстафете.

Мужская спринтерская гонка вышла для Украины провальной. Лучший результат продемонстрировал Артем Прима - 32-е место.

В женском спринте лучшей из украинок стала Вита Семеренко, которая заняла 10-е место.

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