Чемпионат мира по биатлону: расписание и где смотреть

В итальянской Антхольц-Антерсельве в четверг, 13 февраля, стартует 54-й чемпионат мира по биатлону. Будут разыграны 12 комплектов наград.
Спортсмены будут соревноваться в смешанной, одиночной смешанной и классической эстафетах, гонке преследования, спринте, индивидуальной гонке и масс-старте.
Увидеть мировое первенство можно будет в прямых трансляциях на общенациональном канале UA:Перший. Кроме того, показ соревнований будет доступен на платформе Суспільне|Біатлон. Также трансляции из Италии проведут российский "Матч ТВ" и белорусский "Беларусь 5".
Вита Семеренко (слева)
Украину на чемпионате представят 10 спортсменов. Состав наших команд выглядит следующим образом:
Женщины – Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок (резерв).
Мужчины – Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Богдан Цымбал, Руслан Ткаленко (резерв).
Расписание чемпионата мира по биатлону-2020.
13 февраля (четверг)
15:45. Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км
14 февраля (пятница)
15:45. Женщины. Спринт 7,5 км
15 февраля (суббота)
15:45. Мужчины. Спринт 10 км
16 февраля (воскресенье)
14:00. Женщины. Гонка преследования 10 км
16:15. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км
18 февраля (вторник)
15:15. Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
19 февраля (среда)
15:15. Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км
20 февраля (четверг)
16:15. Одиночная смешанная эстафета
22 февраля (суббота)
12:45. Женщины. Эстафета 4x6 км
15:45. Мужчины. Эстафета 4x7,5 км
23 февраля (воскресенье)
13:30. Женщины. Масс-старт 12,5 км
16:00. Мужчины. Масс-старт 15 км
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