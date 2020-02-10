Чемпионат мира по биатлону: расписание и где смотреть

В итальянской Антхольц-Антерсельве в четверг, 13 февраля, стартует 54-й чемпионат мира по биатлону. Будут разыграны 12 комплектов наград.

Спортсмены будут соревноваться в смешанной, одиночной смешанной и классической эстафетах, гонке преследования, спринте, индивидуальной гонке и масс-старте.

Увидеть мировое первенство можно будет в прямых трансляциях на общенациональном канале UA:Перший. Кроме того, показ соревнований будет доступен на платформе Суспільне|Біатлон. Также трансляции из Италии проведут российский "Матч ТВ" и белорусский "Беларусь 5".

Новости Украинка стала лучшим снайпером Кубка мира по биатлону

Вита Семеренко (слева)

Украину на чемпионате представят 10 спортсменов. Состав наших команд выглядит следующим образом:

Женщины – Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Валя Семеренко, Вита Семеренко, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок (резерв).

Мужчины – Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Богдан Цымбал, Руслан Ткаленко (резерв).

Расписание чемпионата мира по биатлону-2020.

13 февраля (четверг)

15:45. Смешанная эстафета 2x6 + 2x7,5 км

14 февраля (пятница)

15:45. Женщины. Спринт 7,5 км

15 февраля (суббота)

15:45. Мужчины. Спринт 10 км

16 февраля (воскресенье)

14:00. Женщины. Гонка преследования 10 км

16:15. Мужчины. Гонка преследования 12,5 км

18 февраля (вторник)

15:15. Женщины. Индивидуальная гонка 15 км

19 февраля (среда)

15:15. Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км

20 февраля (четверг)

16:15. Одиночная смешанная эстафета

22 февраля (суббота)

12:45. Женщины. Эстафета 4x6 км

15:45. Мужчины. Эстафета 4x7,5 км

23 февраля (воскресенье)

13:30. Женщины. Масс-старт 12,5 км

16:00. Мужчины. Масс-старт 15 км

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская биатлонистка Яна Бондарь снялась в нежной фотосессии, вызвав восторг в сети.

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