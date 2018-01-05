"Без допинга нет побед": в России загнобили свою сборную по биатлону

Биатлонисты сборной России не могут нормально выступать без употребления допинга. С такой критикой на мужскую команду "триколор" обрушились собственные болельщики, негодуя результатами своих спортсменов в спринте 4-го этапа Кубка мира в Оберхофе, где никто из представителей РФ не вошел даже в топ-20.

"Олимпийский 2018 год наступил. Игры в Пхёнчхане всё ближе, но дела у российской команды всё хуже. Все, кроме Логинова, уже уступают лидерам ходом не минуту, а полторы или больше. Похоже, пришло время задавать извечные русские вопросы: кто виноват и что делать?" - пытается разобраться в случившемся авторитетное российское издание "Чемпионат".

Болельщики в комментариях не церемонятся, издевательски высказываясь о своих биатлонистах.

"После таких результатов невольно начинаешь верить Родченкову"; "Без допинга, нет побед!!!"; "Надо,что-то менять,но уже поздно. Кризис полный"; "Не хочется верить, но результаты говорят о том, что допинг в сборной России принимали многие"; "Пожалуй склоняешься к коментариям Тихонова. Что то не то в нашем биатлоне.И поверишь в бред Родченкова.Чем дальше, тем хуже. Уже ребята ногами проигрывают по полторы минуты", - пишут пользователи.

Как сообщал "Обозореватель", Украинец с лучшим результатом сезона вошел в топ-10 спринта на 4-м этапе Кубка мира по биатлону.