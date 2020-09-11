Белорусская чемпионка ОИ поставила на место легенду биатлона из РФ, критиковавшего протесты против Лукашенко

Александр Чеканов Биатлон 20:14, 11.09.2020 Обновлено: 22:58, 11.09.2020

Олимпийская чемпионка Надежда Скардино резко ответила российскому прославленному биатлонисту Александру Тихонову, который раскритиковал белорусов за протесты против Александра Лукашенко.

Тихонов заявил, что представители спорта в Беларуси не имеют права критиковать президента страны, так как власти всегда их поддерживали, на что Скардино отреагировала словами о демократии.

"Александр Иванович, неужели вы думаете, что материальные ценности для человека должны быть выше моральных? Раз тебе платят зарплату, значит, ты обязан молчать о происходящем в стране? Если так, то, поверьте, это не лучшее качество человека. Спортсмен такой же гражданин, как и все, и имеет право высказывать гражданскую позицию. Хочу напомнить вам, что в демократической стране любой человек имеет право на свое мнение. И спортсмены его высказали. Это наше конституционное право, которое никто не вправе отнять", – цитирует чемпионку "Прессбол".

Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты брестского "Динамо", цвета которого защищает Артем Милевский, обратились к своим футболистам из-за их игнорирования протестов в стране.

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