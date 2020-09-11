Белорусская чемпионка ОИ поставила на место легенду биатлона из РФ, критиковавшего протесты против Лукашенко
Олимпийская чемпионка Надежда Скардино резко ответила российскому прославленному биатлонисту Александру Тихонову, который раскритиковал белорусов за протесты против Александра Лукашенко.
Тихонов заявил, что представители спорта в Беларуси не имеют права критиковать президента страны, так как власти всегда их поддерживали, на что Скардино отреагировала словами о демократии.
"Александр Иванович, неужели вы думаете, что материальные ценности для человека должны быть выше моральных? Раз тебе платят зарплату, значит, ты обязан молчать о происходящем в стране? Если так, то, поверьте, это не лучшее качество человека. Спортсмен такой же гражданин, как и все, и имеет право высказывать гражданскую позицию. Хочу напомнить вам, что в демократической стране любой человек имеет право на свое мнение. И спортсмены его высказали. Это наше конституционное право, которое никто не вправе отнять", – цитирует чемпионку "Прессбол".
Как сообщал OBOZREVATEL, фанаты брестского "Динамо", цвета которого защищает Артем Милевский, обратились к своим футболистам из-за их игнорирования протестов в стране.