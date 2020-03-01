7-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

С 5 по 8 марта в чешском городе Нове Место пройдут гонки 7-го этапа Кубка мира по биатлону.
Биатлонный стадион в Нове Место
olympteka.ru
Состав женской сборной Украины: Елена Пидгрушная, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина.
Состав мужской сборной Украины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко.
Увидеть кубковое первенство можно будет в прямых трансляциях на общенациональном канале UA:Перший. Кроме того, показ соревнований доступен на платформе Суспільне|Біатлон. Также трансляции из Чехии проведут российский "Матч ТВ", "Eurosport" и "Беларусь 5".
5 марта, четверг
18:35. Спринт. Женщины 7,5 км - "UA:Перший", "Eurosport 1", "Беларусь 5", "Матч ТВ".
6 марта, пятница
18:30. Спринт. Мужчины 10 км - "UA:Перший", "Eurosport 1", "Беларусь 5", "Матч ТВ".
7 марта суббота
15:00. Эстафета. Женщины 4x6 км - "UA:Перший", "Eurosport 1", "Беларусь 5", "Матч ТВ".
18:00. Эстафета. Мужчины. 4x7,5 км - "UA:Перший", "Eurosport 1", "Беларусь 5", "Матч ТВ".
8 марта, воскресенье
12:45. Масс-старт. Женщины 12,5 км - "UA:Перший", "Eurosport 1", "Беларусь 5", "Матч ТВ".
14:45. Масс-старт. Мужчины 15 км - "UA:Перший", "Eurosport 1", "Беларусь 5", "Матч ТВ".
Как сообщал OBOZREVATEL, 7-й этап КМ находится под вопросом из-за коронавируса. В чешском городе с симптомами нового заболевания госпитализирован мужчина, который недавно вернулся из Италии.
Самые красивые девушки у нас в Instagram!
Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.