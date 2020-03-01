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2 марта • обновлено в 00:34
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7-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

7-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций
Лучшие биатлонисты планеты будут соревноваться в трех дисциплинах: спринт, эстафета и масс-старт
1.3т Читать материал на украинском

С 5 по 8 марта в чешском городе Нове Место пройдут гонки 7-го этапа Кубка мира по биатлону.

Биатлонный стадион в Нове Место

Биатлонный стадион в Нове Место

olympteka.ru

Состав женской сборной Украины: Елена Пидгрушная, Вита Семеренко, Валя Семеренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина.

Состав мужской сборной Украины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко.

Увидеть кубковое первенство можно будет в прямых трансляциях на общенациональном канале UA:Перший. Кроме того, показ соревнований доступен на платформе Суспільне|Біатлон. Также трансляции из Чехии проведут российский "Матч ТВ", "Eurosport" и "Беларусь 5".

5 марта, четверг

18:35. Спринт. Женщины 7,5 км - "UA:Перший", "Eurosport 1", "Беларусь 5", "Матч ТВ".

6 марта, пятница

18:30. Спринт. Мужчины 10 км - "UA:Перший", "Eurosport 1", "Беларусь 5", "Матч ТВ".

7 марта суббота

15:00. Эстафета. Женщины 4x6 км - "UA:Перший", "Eurosport 1", "Беларусь 5", "Матч ТВ".

18:00. Эстафета. Мужчины. 4x7,5 км - "UA:Перший", "Eurosport 1", "Беларусь 5", "Матч ТВ".

8 марта, воскресенье

12:45. Масс-старт. Женщины 12,5 км - "UA:Перший", "Eurosport 1", "Беларусь 5", "Матч ТВ".

14:45. Масс-старт. Мужчины 15 км - "UA:Перший", "Eurosport 1", "Беларусь 5", "Матч ТВ".

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Как сообщал OBOZREVATEL, 7-й этап КМ находится под вопросом из-за коронавируса. В чешском городе с симптомами нового заболевания госпитализирован мужчина, который недавно вернулся из Италии.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Кубок мира по биатлону
Место
Чехия Нове-Место-на-Мораве
Тег
Сборная Украины по биатлону
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