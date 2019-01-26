МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
роскошного ожерелья Участвовать
Приз
Регистрация
ЭкономикаШоу

/Новости биатлона

6-й этап Кубка мира по биатлону: онлайн-трансляция женского пасьюта

1.1тЧитать материал на украинском

Пасьют (гонка-преследование) традиционно продолжает этап Кубка мира по биатлону, который сейчас проходит в итальянской Антхольц-Антерсельве (с 24-го по 27-е января).

В Антхольце пасьют рассчитан аж на 60 участников, которые пришли в 60-ке спринта (7,5 км). Из Украины таких биатлонисток всего двое: Анастасия Меркушина заняла 35-е место, а Валя Семеренко "вскочила на последнюю ступеньку" - 60-е. Но рассчитывать на высокие места нашим девушкам будет непросто - Меркушина стартует с отрывом от лидера в 1:28, а Семеренко аж в 2:08.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию гонки, которая начнется в 14:30 по киевскому времени.

Новости
Кубок мира по биатлону 2018/2019: календарь и результаты
Анастасия Меркушина

Анастасия Меркушина

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

6-й этап. Антхольц-Антерсельва (Италия)

Пасьют (10 км). Женщины

_____________________________________________

Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Украинские любители биатлона смогут посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию из Италии организовывают телеканалы "UA:Перший" и Sport 1. Также за всеми подробностями соревнований в HD-качестве можно будет следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме того, этап в Рупольдинге покажут Eurosport 1 и "Матч ТВ" (время киевское).

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Кубок мира по биатлону" на OBOZREVATEL.

Темы
Кубок мира по биатлонуБиатлон
Персоны
Анастасия МеркушинаВаля Семеренко
Место
ИталияАнтхольц
Теги
IBUСборная Украины по биатлону
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги