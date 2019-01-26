6-й этап Кубка мира по биатлону: онлайн-трансляция женского пасьюта

Пасьют (гонка-преследование) традиционно продолжает этап Кубка мира по биатлону, который сейчас проходит в итальянской Антхольц-Антерсельве (с 24-го по 27-е января).

В Антхольце пасьют рассчитан аж на 60 участников, которые пришли в 60-ке спринта (7,5 км). Из Украины таких биатлонисток всего двое: Анастасия Меркушина заняла 35-е место, а Валя Семеренко "вскочила на последнюю ступеньку" - 60-е. Но рассчитывать на высокие места нашим девушкам будет непросто - Меркушина стартует с отрывом от лидера в 1:28, а Семеренко аж в 2:08.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию гонки, которая начнется в 14:30 по киевскому времени.

Анастасия Меркушина

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

6-й этап. Антхольц-Антерсельва (Италия)

Пасьют (10 км). Женщины

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Украинские любители биатлона смогут посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию из Италии организовывают телеканалы "UA:Перший" и Sport 1. Также за всеми подробностями соревнований в HD-качестве можно будет следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме того, этап в Рупольдинге покажут Eurosport 1 и "Матч ТВ" (время киевское).

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