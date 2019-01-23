6-й этап Кубка мира по биатлону: онлайн-трансляция женкой эстафеты

Кубок мира по биатлону выходит на последнюю треть своего пути в этом сезоне, начиная 6-й этап из 9-ти. После двух раундов в Германии (Оберхоф и Рупольдинг), биатлонисты перебрались в Италию - почти на границе с Австрией гонки будет принимать городок Антхольц-Антерсельва (з 24-го с 27-е января).

После не совсем удачных выступлений в Рупольдинге тренеры сборной Украины прибегли к изменениям в составе, на эстафету вместо опытной Елены Пидгрушной выпустив Юлию Журавок. Но в предстоящем спринте за "сине-желтых" будет бежать и Пидгрушная, и Журавок, а также Анастасия Меркушина и сестры Вита и Валя Семеренко. Первая из украинок на дистанцию выйдет Пидгрушная.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию гонки, которая начнется в 15:30 по киевскому времени.

Елена Пидгрушная

КУБОК МИРА ПО БИАТЛОНУ

6-й этап. Антхольц-Антерсельва (Италия)

Спринт (7,5 км). Женщины

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Гонка еще не началась

ГДЕ СМОТРЕТЬ

Украинские любители биатлона смогут посмотреть гонки в прямом эфире. Трансляцию из Италии организовывают телеканалы "UA:Перший" и Sport 1. Также за всеми подробностями соревнований в HD-качестве можно будет следить на цифровой платформе "UA:Бiатлон". Кроме того, этап в Рупольдинге покажут Eurosport 1 и "Матч ТВ" (время киевское).

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